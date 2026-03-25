Mujer perdió a su hija pide ayuda para construir casa

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Después de años de ahorro, fruto del trabajo duro, Elizabeth Ramírez pretendía levantar una vivienda en su solar en Los Alcarrizos pero ese sueño fue desmoronado por la costosa enfermedad que le arrebató a su hija en diciembre y que dejó dos niños huérfanos, de cuatro y dos años.

Ahora apela a la solidaridad, a la buena voluntad para levantar el techo en el que vivirá con sus dos nietos. Lo que necesita es materiales de construcción y manos dispuestas a construir esta casa, que pretende sea más que paredes que cobijen el cuerpo y constituya un hogar en el que pueda criar a los pequeños en valores, en disciplina, amor y justicia.

Elizabeth tiene los números de teléfono 849-440-1748 y 829 603-1691 para los que deseen contactarla y poner su granito de arena, nunca mejor usada la expresión para colaborar con esta familia.

“Sé que con la voluntad de Dios esto será posible. El dinero que tenía fue invertido en buscar la salud de mi hija pero solo el Señor sabe porqué pasan las cosas, porqué las permite y estamos conformes y fortalecidos en su protección”, expresa esta mujer de fe.

Sustentada en esa misma esperanza, confía en que llegarán varilla, cemento, bloques, arena y cualquier otro aporte que la gente sienta motivos de dar para edificar esta morada y desde ya agradece a Dios y a los buenos corazones.