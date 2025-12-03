Mujer se queja de procedimiento

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La denuncia publicada ayer sobre el operativo veterinario del Ayuntamiento del Distrito Nacional trajo otra, la de una ciudadana que afirma que a su gata le perfilaron las orejas sin su consentimiento y ahora las tiene erguidas.

Nurys Salvador narra que llevó a la felina a esterilizar y la recibió además con un procedimiento estético, para lo que usaron algo que le quemó las puntas de las orejas y que diez días después siguen afectadas.

“Ahora son puntiagudas y cuando la llevé no estaba así. La toco en los extremos y tiene los de la derecha rústicos”, manifiesta.

Aprovecha para exponer que le indicaron que los puntos de la cirugía caerían solos a la semana, pero aún le queda una parte y teme contratiempos, como una infección.

Llama a que en estos operativos los cuidadores de los animales sean orientados de manera precisa, ya que aunque son gratis, las mascotas y sus protectores merecen consideración.

“Informaron que empezaba a las 8:00 de la mañana pero fue a las 9 y pico y hubo gente que llegó a las 2:00 de la madrugada eso muestra amor, estima y es valioso”, comenta.