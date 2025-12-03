Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Mujer se queja de procedimiento

Gata fue estilizada.

La denuncia publicada ayer sobre el operativo veterinario del Ayuntamiento del Distrito Nacional trajo otra, la de una ciudadana que afirma que a su gata le perfilaron las orejas sin su consentimiento y ahora las tiene erguidas.

Nurys Salvador narra que llevó a la felina a esterilizar y la recibió además con un procedimiento estético, para lo que usaron algo que le quemó las puntas de las orejas y que diez días después siguen afectadas.

“Ahora son puntiagudas y cuando la llevé no estaba así. La toco en los extremos y tiene los de la derecha rústicos”, manifiesta.

Aprovecha para exponer que le indicaron que los puntos de la cirugía caerían solos a la semana, pero aún le queda una parte y teme contratiempos, como una infección.

Llama a que en estos operativos los cuidadores de los animales sean orientados de manera precisa, ya que aunque son gratis, las mascotas y sus protectores merecen consideración.

“Informaron que empezaba a las 8:00 de la mañana pero fue a las 9 y pico y hubo gente que llegó a las 2:00 de la madrugada eso muestra amor, estima y es valioso”, comenta.

