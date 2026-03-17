Narciso Isa Conde sufre caída y presenta fractura en el pómulo derecho

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El político y escritor, Narciso Isa Conde, informó que sufrió una caída el pasado domingo mientras se desplazaba hacia una actividad relacionada con la reunificación del Movimiento Caamañista y Fuerza de la Revolución, en San Cristóbal.

De acuerdo con el propio Isa Conde, el incidente se produjo por una irregularidad en el asfalto y la proximidad de un vehículo, lo que provocó que cayera al pavimento.

Indicó que recibió un golpe en la frente y la cara, por lo que fue atendido inicialmente en un centro de salud de ese municipio y posteriormente trasladado al Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat).

“Me golpee en la frente y la cara. Me dieron atención inicial en un centro de salud de ese municipio y luego fui trasladado a CEDIMAT donde detectaron fractura en el pómulo derecho que debe ser reparada por vía de cirugía menor”, manifestó mediante un comunicado.

El dirigente aseguró que, por el momento, se encuentra estable y en condiciones generales dentro de la normalidad, aunque con sus actividades públicas suspendidas de manera temporal.

Adelantó que ofrecerá más detalles sobre su evolución y los resultados de los procedimientos médicos en los próximos días.