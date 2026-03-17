Telesistema lanza su programa de Embajadores Digitales

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Santo Domingo. – Telesistema anunció el lanzamiento de su iniciativa Embajadores Digitales, un programa que busca fortalecer la presencia del canal en las redes sociales e integrar nuevas audiencias a través del contenido digital.

Como parte de este proyecto, la empresa ha brindado la oportunidad a más de una docena de jóvenes creadores de contenido, quienes desde sus propias plataformas se convertirán en aliados del canal para amplificar su programación, eventos y proyectos especiales.

Los embajadores generarán contenido desde redes como Instagram, TikTok, X (Twitter) y Facebook, compartiendo coberturas, reacciones, recomendaciones de programación y experiencias detrás de cámaras, siempre manteniendo un tono cercano y auténtico que conecte con la audiencia.

El programa tuvo su primer despliegue ayer, cuando los Embajadores Digitales realizaron una cobertura especial de la transmisión de los Premios Oscar desde Caribbean Cinemas, donde captaron momentos del evento, realizaron entrevistas y generaron contenido en tiempo real para las redes sociales del canal.

“Con esta iniciativa, Telesistema reafirma su apuesta por la innovación digital y el impulso del talento joven, integrando nuevas voces al ecosistema de contenidos del canal”, agregó Diógenes Henríquez, creador del programa.