Nochebuena: una celebración para compartir en familia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por: Randy Jiménez Batista

En un recorrido por la ciudad de Santo Domingo, ciudadanos expresaron cómo planean celebrar la Nochebuena, coincidieron en que la familia y la tranquilidad son las principales protagonistas, aunque también afloran las preocupaciones por el alto costo de la canasta básica.

Para muchos, la fecha no está marcada por grandes fiestas ni lujos, sino por encuentros sencillos en el hogar, la reflexión espiritual y el esfuerzo de mantener vivas las tradiciones de las familias.

José Gómez manifestó que pasará la Nochebuena de forma tranquila junto a su esposa e hijos, en la comunidad de su hogar, añadió que no acostumbra a realizar celebraciones con amigos debido a su edad y que su familia mantiene tradiciones propias, como preparar chivos en lugar de cerdo para la cena navideña.

De su lado, Clara García indicó que acostumbra a compartir con su familia en un ambiente de oración y agradeciendo a Dios, y que aprovecha la ocasión para comunicarse con sus hijas, tanto las que residen en el país como las que residen en el extranjero.

Igualmente, Nelson Contreras expresó que no tiene planes definidos para la Navidad, pero confió en que Dios proveerá un buen momento y compartir con su familia y amigos, ya que los productos de la canasta básica se encuentran muy caro para poder hacer una cena como amerita la ocasión.

Mientras tanto, Asunción Padilla, señaló que las dificultades económicas que enfrenta para celebrar la Nochebuena no le permiten hacer cena grande, pero tiene planeado hacer algo más sencillo debido al alto costo de la canasta familiar, las cuales consideran inalcanzables para los sectores más pobres.

Para Miguel Solano, un ciudadano que reside en Los Prados, estas fiestas la celebra por la solidaridad de sus vecinos.

“No tengo los recursos necesarios para tener una cena navideña y gracias a la hermandad de mis amigos puedo tener algo para cenar esta noche tan especial”, sostuvo.

Las opiniones recogidas reflejan que, más allá de grandes celebraciones, la Nochebuena se vive entre la sencillez, la fe y el deseo de compartir con la familia, aún en medio de las limitaciones económicas.