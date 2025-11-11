«Nos vamos a pie»: Usuarios se quejan del cierre del Metro tras apagón

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Cientos de usuarios del Metro de Santo Domingo se enfrentan a interminables filas y escasez de transporte alternativo tras el cierre temporal de las principales estaciones, provocado por un cierre de operaciones en las subestaciones eléctricas del sistema.

Puede leer: ¡Apagón en República Dominicana!: ETED revela avería en el sistema de transmisión y lo que está haciendo

La Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED) informó que el servicio de energía eléctrica está registrando actualmente un blackout producto de una avería originada en el sistema de transmisión.

La entidad asegura que se ha desplegado un amplio equipo técnico para trabajar en la corrección del incidente, con miras a restablecer el suministro en el menor tiempo posible.