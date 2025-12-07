Noviembre 2025 fue el más seco en cuatro años: causas que rompieron el ciclo de tragedias

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Cuando llega noviembre, República Dominicana recuerda tragedias: inundaciones, calles convertidas en ríos y vidas perdidas por lluvias torrenciales. Sin embargo, este noviembre de 2025 rompió el patrón: fue el más seco de los últimos cuatro años.

El periódico HOY consultó al ingeniero y meteorólogo superior Saddan Font-Frías Montero, encargado del Centro Nacional de Pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), quien presentó los acumulados de lluvias y explicó el comportamiento de este mes.

Saddan Font-Frías Montero, encargado del Centro Nacional de Pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET)

Los dos noviembres más desastrosos: 2022 y 2023

En 2022, nueve personas murieron en apenas cuatro horas producto de una vaguada combinada con una onda tropical.

Las calles se volvieron ríos, cientos de vehículos quedaron bajo el agua y muchos empleados no pudieron salir de sus trabajos.

Acumulados de lluvias en 2022Foto cedida al periódico HOY por Saddan Font-Frías Montero

Al menos 800 vehículos sin seguro full resultaron afectados.

Ese día cayeron 266 milímetros de lluvia, equivalente a la media mensual completa de noviembre, según Indomet.

Las estaciones marcaron 232 mm en El Millón, 138 mm en Bella Vista y 69 mm en Punta Cana, la zona donde menos llovió.

En 2023, otro evento extremo volvió a golpear al país, esta vez asociado al potencial ciclón tropical número 22 y una vaguada en altura.

“El 18 de noviembre fue el día más crítico para la provincia de Santo Domingo”, detalló Montero.

Mapa que indica los acumulados de lluvias en 2023Foto cedida al periódico HOY por Saddan Font-Frías Montero

Ese año, las lluvias provocaron más de 20 muertos, 55 comunidades incomunicadas, 7,060 personas trasladadas a zonas seguras y 2,591 rescatadas por los organismos de protección civil.

2024 y 2025: un comportamiento distinto

En noviembre de 2024 hubo periodos lluviosos debido a los sistemas frontales, pero no alcanzaron niveles extremos como los dos años previos.

En 2025, el más reciente noviembre, “no fue significativo a nivel de acumulados de precipitaciones, comportándose climatológicamente como un mes de transición de una temporada húmeda a una temporada seca o temporada de sistemas frontales”, indicó Montero.

Acumulados de lluvias en 2025Foto publicada por la titular de Indomet, Gloria Ceballos

Durante este noviembre, los acumulados de lluvias estuvieron por debajo de los valores normales en el 54% de las estaciones del país, especialmente en el litoral norte, donde las desviaciones negativas fueron más marcadas.

¿Por qué este noviembre fue tan seco?

El experto explicó que este año el país no tuvo incidencia de vaguadas en niveles altos de la atmósfera (TUTT).

Tampoco se registraron perturbaciones como ondas tropicales ni centros de baja presión que provocaran lluvias extraordinarias.