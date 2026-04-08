Dolor en cada esquina
Las nubes grises de Haina recuerdan la tragedia del Jet Set
Luis y Serafín de la Cruz narran cómo la tragedia quebró la vida familiar y dejó un vacío irreparable
Las nubes grises y la llovizna que cubren Los Bajos de Haina parecen acompañar el recuerdo de aquella fatídica madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el techo del centro de diversión Jet Set se desplomó durante una presentación artística.
Más de 200 personas murieron, entre ellas más de 20 vecinos de este sector, dejando un vacío que aún se siente en cada esquina.
Voces que no se apagan
“Lo que uno extraña es que eran gente de uno, criados aquí, aunque vivieran fuera”, relata con nostalgia Luis Asensio, vecino que compartió con muchos de los jóvenes fallecidos en la tragedia.
Serafín de la Cruz, padre de una de las víctimas, asegura que la tristeza sigue impregnando el barrio: “Todavía se siente la zona en baja, hay que vivir un año con ese dolor”. Sus palabras son eco de un duelo que no se disipa, pero también de la fuerza de quienes buscan mantener viva la memoria de sus seres queridos.
Un año sin respuestas
La comunidad lamenta que, a pesar del tiempo transcurrido, no se haya encontrado una solución definitiva ni se hayan asumido responsabilidades claras. “Está muy lento, muy lento. No han encontrado una salida a ese caso tan doloroso”, insiste Asensio, reflejando la frustración de un pueblo que exige justicia.
La esperanza que sostiene
Aunque la herida sigue abierta, los residentes de Los Bajos de Haina mantienen la esperanza de que la memoria de sus familiares no quede en el olvido.a. “Esperamos que haya una solución, que se haga justicia. Que no se repita nunca más”, expresan con firmeza.