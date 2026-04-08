Las nubes grises de Haina recuerdan la tragedia del Jet Set

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Las nubes grises y la llovizna que cubren Los Bajos de Haina parecen acompañar el recuerdo de aquella fatídica madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el techo del centro de diversión Jet Set se desplomó durante una presentación artística.

HainaAlexis Monegro

Más de 200 personas murieron, entre ellas más de 20 vecinos de este sector, dejando un vacío que aún se siente en cada esquina.

victimas EN TRAGEDIA JET SETAlexis Monegro

Voces que no se apagan

Bienvenido y Serafín de la Cruz narran cómo la tragedia quebró la vida familiar y dejó un vacío irreparable

“Lo que uno extraña es que eran gente de uno, criados aquí, aunque vivieran fuera”, relata con nostalgia Luis Asensio, vecino que compartió con muchos de los jóvenes fallecidos en la tragedia.

Vecino victima Jet SetAlexis Monegro

Serafín de la Cruz, padre de una de las víctimas, asegura que la tristeza sigue impregnando el barrio: “Todavía se siente la zona en baja, hay que vivir un año con ese dolor”. Sus palabras son eco de un duelo que no se disipa, pero también de la fuerza de quienes buscan mantener viva la memoria de sus seres queridos.

Haineros dorados

Un año sin respuestas

La comunidad lamenta que, a pesar del tiempo transcurrido, no se haya encontrado una solución definitiva ni se hayan asumido responsabilidades claras. “Está muy lento, muy lento. No han encontrado una salida a ese caso tan doloroso”, insiste Asensio, reflejando la frustración de un pueblo que exige justicia.

Haineros doradosAlexis Monegro

La esperanza que sostiene

Aunque la herida sigue abierta, los residentes de Los Bajos de Haina mantienen la esperanza de que la memoria de sus familiares no quede en el olvido.a. “Esperamos que haya una solución, que se haga justicia. Que no se repita nunca más”, expresan con firmeza.