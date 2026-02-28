Nueva legislatura promete ser tan productiva como la anterior

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El Congreso Nacional dejó ayer formalmente iniciados los trabajos de la primera legislatura ordinaria del año, en actos realizados de manera simultánea en el Senado y la Cámara de Diputados.

La nueva legislatura quedó oficialmente iniciada luego de escuchar la salva de 21 cañonazos y el Himno Nacional.

Durante la sesión del Senado, que contó con la presencia de 18 legisladores, el presidente, Ricardo de los Santos, aprovechó la ocasión para reconocer el buen trabajo de los senadores durante la legislatura pasada y los motivó a seguir operando con la misma entrega y dedicación en este nuevo período.

“La legislatura que hoy iniciamos tendrá una respuesta de cada uno de nosotros, a la altura de las circunstancias, como ya estamos acostumbrados a hacerlo. Sin lugar a dudas, no recuerdo un año de tanta productividad como el que acaba de concluir”, aseveró de manera enérgica.

Cámara de Diputados

En el otro lado del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se dedicó a coordinar con los legisladores la agenda de trabajo de la próxima semana.

Sin más tiempo que perder, Pacheco se apresuró a convocar sesiones ordinarias para el próximo martes y miércoles.

Asimismo, indicó que el martes se iniciará, de forma organizada, el proceso de cedulación de aquellos legisladores que aún no lo hayan hecho.

presidente Senado respalda gestión Luis Abinader

Durante la rendición de cuentas del primer mandatario ante la Asamblea Nacional, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reiteró el compromiso del Congreso Nacional con la gobernabilidad democrática y la lucha contra la corrupción.

En su discurso, previo a la rendición de cuentas de Luis Abinader, fue enfático al referirse a la corrupción como un flagelo que “socava la confianza ciudadana, debilita el sistema democrático y traiciona el sacrificio histórico de quienes fundaron la República Dominicana”.

En ese sentido, expresó respaldo directo al mandatario, al asegurar que en su gestión no hay espacio para la impunidad y le exhortó a seguir enfrentando la corrupción “sin mirar atrás”.

“Siga adelante presidente, sin mirar atrás, siga enfrentando la corrupción con la misma responsabilidad que lo ha venido haciendo. Este pueblo necesitaba un presidente como usted, para cambiar el rumbo. Siga firme presidente, la historia se lo reconocerá”, exclamó.