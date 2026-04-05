Aumentan
Nueve menores entre los 200 intoxicados por alcohol en 24 horas en Semana Santa
La cifra refleja un aumento significativo respecto al informe anterior, cuando la entidad había reportado 145 casos en un período similar.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que en las últimas 24 horas han sido atendidas unas 200 personas por intoxicación alcohólica; de estos casos, nueve corresponden a menores de edad entre los 11 y 17 años.
Asimismo, el organismo indicó que 73 personas han sido atendidas por intoxicación alimentaria durante el asueto de Semana Santa.
Sobre el operativo
El operativo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026” inició el jueves 2 de abril, por disposición del presidente Luis Abinader.
Este despliegue contempla un dispositivo de prevención y seguridad vial activo desde las 2:00 de la tarde de ese día y que se extenderá hasta el domingo 5 de abril a las 6:00 de la tarde, cuando está previsto que concluya.