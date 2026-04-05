Nueve menores entre los 200 intoxicados por alcohol en 24 horas en Semana Santa

Bebidas alcohólicas. Archivo.

Merilenny Mueses
Merilenny Mueses

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que en las últimas 24 horas han sido atendidas unas 200 personas por intoxicación alcohólica; de estos casos, nueve corresponden a menores de edad entre los 11 y 17 años.

La cifra refleja un aumento significativo respecto al informe anterior, cuando la entidad había reportado 145 casos en un período similar.

Asimismo, el organismo indicó que 73 personas han sido atendidas por intoxicación alimentaria durante el asueto de Semana Santa.

Sobre el operativo

El operativo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026” inició el jueves 2 de abril, por disposición del presidente Luis Abinader.

Este despliegue contempla un dispositivo de prevención y seguridad vial activo desde las 2:00 de la tarde de ese día y que se extenderá hasta el domingo 5 de abril a las 6:00 de la tarde, cuando está previsto que concluya.

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

