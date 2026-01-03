Nuevo 2026 hace que muchos se impongan metas

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

¿Cuáles son tus metas para este 2026?

La respuesta va a depender del tipo de persona, su edad, género, condición social y otras variables que se consideran a la hora de plantearse los objetivos o propósitos para desarrollarse y tener éxito este nuevo año.

Si la preocupación el 31 de diciembre era la lista de deseos para este año, ahora la mayoría de la gente se centra en los desafíos que se proponen las considerando aspectos para mejorar su forma de vida y la de su familia.

Algunas personas, como Soledad Sarmiento, aspira a crear crear hábitos saludables, mejorar su aprendizaje de inglés y encontrar un novio estadounidense. Es estudiante del programa de Inglés por Inmersión que imparte el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mecyt). Indica que sus padres viven en los Estados Unidos y que quiere viajar antes de los seis años que podría tardar la petición que le hicieron. “Si logro casarme, voy a Estados Unidos antes de los seis años” expresa Sarmiento, quien se graduó de la carrera de mercadeo y trabaja en una empresa privada. Tiene 24 años y no tiene hijos.

Metas que la gente suele pensar para el Año Nuevo van desde reunir el iniciar para una casa, ahorrar para un viaje, practicar deporte y bajar algunos kilos, leer un determinado libro y escribir una novela o en un blog. También, frecuentar lugares en los que pueda encontrar una pareja para casarse, o tener amigos, reducir el consumo de alcohol, abandonar la adicción al uso del celular, ordenar la casa, pagar un préstamo o terminar una carrera.

La lista puede ser interminable, si escribimos los deseos que la gente invoca al inicio de cada año.

La colombiana Marcela Agustín tiene dos años viviendo en la República Dominicana junto a su esposo. Expresa que su meta para este año es traer a su hijo, “Ahorita lo cuida mi mamá. Me gustaría que venga con nosotros, luego”.

Comer más sano, aprender a tocar un instrumento musical, terminar una relación sentimental que se considera rota, pasar más tiempo en familia y llamar a ese ser querido, puede ser importante para unos, que ya forma parte de sus metas para este año.

Francisco Soto termina la carrera de psicología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Le preguntamos sobre si interés para 2026. Respondió que una prioridad es limitar tarjeta de crédito y crear un fondo de dinero para eventuales necesidades. “Intento organizar mis finanzas. Eso es una recomendación de un psicólogo amigo”. Los padres tienden a planificar que sus hijos estudien más, que los adolescentes lleguen a casa temprano y que reine paz al compartir momentos.