Concluye trabajos corrección avería acueducto del Cibao

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto, informó que fueron concluidos con éxito los trabajos de corrección de la avería que se produjo en un tramo de la línea de aducción de 60 pulgadas en su trayecto por La Zanja, Sabana Iglesia.

El funcionario indicó en un comunicado de prensa que tras cumplirse las dieciséis horas requeridas para el secado del hormigón en la línea, se realizaron las pruebas de rigor y el bombeo inició la noche del martes.

Añadió que el contraembalse de Bao y la toma de López están captando el agua cruda, la cual es conducida a los acueductos Cibao Central y La Dura de Moca, desde donde es distribuido el líquido, tras su potabilización.

Cueto agradeció el respaldo constante y el seguimiento del presidente de la República, Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y todas las instituciones que estuvieron brindando soporte durante esta jornada titánica.

Además, valoró la paciencia y comprensión de los santiagueros ante esta situación y reiteró su compromiso con el mejoramiento continuo de los sistemas de agua potable y el saneamiento de la provincia.

Señaló que la línea de captación opera a toda capacidad, conduciendo 5 metros cúbicos por segundo de agua cruda, lo que equivale a 115 millones de galones diarios.

El titular de la institución potabilizadora y de saneamiento, dijo que el servicio llegará paulatinamente a los sectores afectados.