Nuevo pasaporte electrónico ofrecerá cobertura de repatriación de hasta US$9,000

Cuando un dominicano fallece en el extranjero, muchas veces sus familiares no cuentan con los recursos económicos necesarios para repatriar el cuerpo y darle cristiana sepultura en la República Dominicana.

Esta realidad cambiará. El director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez Uribe, anunció este martes que el nuevo pasaporte electrónico incluirá un servicio de repatriación para los dominicanos en el exterior, con una cobertura de hasta 9,000 dólares.

La información fue ofrecida durante la impresión de la primera libreta de este nuevo documento.

“Desde que cada ciudadano tenga este nuevo pasaporte, se le incluirá un servicio de repatriación con una cobertura de hasta 9,000 dólares, garantizando un retorno digno de nuestros compatriotas”, indicó el funcionario.

Ramírez Uribe recordó que, en muchos casos, las familias deben recurrir a la solidaridad del Gobierno, amigos o allegados para poder trasladar a su ser querido de regreso al país.

“Cuando un dominicano pierde un ser querido en el extranjero, muchas veces debe recurrir a la solidad del Gobierno, a familiares, a amigos para poder traerlo de regreso a su patria”, expresó.

Además del servicio de repatriación, el pasaporte electrónico contará con un sistema de Courier que permitirá a los ciudadanos recibir el documento sin necesidad de desplazarse.

Este nuevo pasaporte incluirá un microchip electrónico que almacenará la información demográfica del titular, su fotografía, firma digital encriptada y datos biométricos, como huellas dactilares y reconocimiento facial, lo que permitirá una autenticación de identidad más ágil y segura.

El documento tendrá una vigencia de entre cinco y diez años, y estará elaborado con materiales de alta calidad, incluyendo una hoja de datos de policarbonato, similar a la utilizada en pasaportes de países como Australia, Canadá, Japón, Singapur, Estados Unidos y el Reino Unido.