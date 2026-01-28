Nutriólogo valora alimentación al tratar el cáncer

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Entre cuatro y ocho de cada 10 personas que padecen cáncer están desnutridas y es necesaria una intervención especializada. El doctor Jimmy Barranco Ventura, especialista en bioquímica y Nutrición, se refiere al tema e insiste en la necesidad de educar. En medio de tratamientos complejos como la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia, hay un aliado silencioso y poderoso que con frecuencia se subestima, es la alimentación.

De acuerdo con la 4ta edición del Atlas del Cáncer (Sociedad Americana del Cáncer, 2025), existen 19 millones de personas en el mundo viviendo con un diagnóstico de cáncer y cada año mueren cerca de 10 millones. Para el 2050, esas cifras podrían ascender a 33 millones de casos y 18 millones de muertes.

Alrededor del 50 % de estas muertes se relacionan con factores que sí pueden modificarse, como el tabaco, el alcohol, las dietas poco saludables, la inactividad física o el exceso de grasa corporal.

Un detalle

Comer bien no es solo nutrir el cuerpo, es también darle al paciente la fuerza para tolerar los efectos secundarios de la medicina, mejorar su estado de ánimo y aumentar sus probabilidades de supervivencia.

De 4 y 8 de cada 10 personas con cáncer están desnutridas. Esto significa que inician su tratamiento con un cuerpo frágil, debilitado, con menos defensas y en muchos casos, con la moral en el suelo.

Un paciente bien alimentado dispone de un ejército de defensores naturales: sus glóbulos blancos, listos para enfrentar tanto a la enfermedad como a los efectos secundarios de la quimioterapia o la radioterapia, explica el especialista en nutrición.

“La nutrición adecuada convierte el cuerpo en un aliado del tratamiento, no en un obstáculo”, explica el doctor Barranco .

El cáncer no solo afecta al cuerpo, afecta las emociones. El paciente experimenta ansiedad, tristeza, miedo o rabia son sentimientos comunes que alteran el apetito, insiste.

Existen pacientes que dejan de comer, mientras que otros buscan refugio en la comida rápida, los dulces o las bebidas azucaradas.

El desafío

La quimioterapia y la radioterapia son tratamientos indispensables, pero suelen traer molestias que interfieren con la alimentación como boca seca, cambios en el sabor de los alimentos, diarrea, estreñimiento, náuseas y vómitos. Estos síntomas tiene soluciones prácticas: beber agua a pequeños sorbos durante el día para aliviar la sequedad, preferir comidas frías y blandas cuando hay dolor en la boca, hacer varias comidas pequeñas para evitar las náuseas.

Detalles como marinar las carnes para mejorar su sabor o utilizar sorbetes para beber, pueden marcar una gran diferencia en el día a día del paciente, afirma el profesional de la salud

Cada paciente tiene diferentes gustos, necesidades y tratamientos particulares, pero hay aspectos generales que pueden guiar a las familias como, fraccionar la alimentación en varias comidas pequeñas a lo largo del día.

Esto incluye proteínas de calidad, pescado, pollo, pavo, huevos, lácteos y frutos secos.