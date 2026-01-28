Una escuela de Mineápolis en alerta tras la detención de un niño por ICE

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

La imagen de la detención de Liam Ramos, un niño de cinco años, por agentes de inmigración de Estados Unidos (ICE), provocó conmoción en Mineápolis. El hecho ocurrió cuando su padre lo llevaba de regreso a casa tras salir de la escuela.

Según las autoridades escolares, los agentes intervinieron en ese momento y habrían usado al menor como cebo para atraer a otros miembros de la familia. Washington sostiene que el padre de Liam es ecuatoriano y no cuenta con permiso de residencia, aunque por ahora la justicia ha bloqueado su expulsión.

El impacto del caso se siente con fuerza en la escuela del niño, que permanece en estado de alerta. A la hora de la salida, el ambiente es tenso. El estacionamiento se llena de vehículos con los motores encendidos y los maestros escoltan a los estudiantes. En menos de 20 minutos, el área queda vacía.

El director del centro, Jason Kuhlman, explicó a RFI que la rapidez es una medida de protección. “La salida es el momento en que somos más vulnerables ante el riesgo de que ICE detenga a los padres. Hacemos todo para que sea rápido y eficiente, para que los padres se vayan lo antes posible”, señaló.

En los alrededores de la escuela, voluntarios con chalecos amarillos vigilan constantemente. Son vecinos que actúan como observadores para proteger a la comunidad. Su labor consiste en detectar y alertar sobre la posible presencia de agentes migratorios. “Hace dos semanas hubo un operativo cerca. La gente usaba silbatos y bocinas para avisar lo que estaba pasando”, explicó Kuhlman.