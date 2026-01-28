Indotel, AGN y el Museo Memorial de la Resistencia promoverán difusión de historia dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) firmó acuerdos con el Archivo General de la Nación (AGN) y el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana para elaborar un Programa Nacional de Educación Digital sobre historia dominicana, dirigido a jóvenes, que busca fortalecer el conocimiento histórico y promover el uso significativo de la tecnología con fines educativos.

El programa estará orientado a la creación de contenidos digitales educativos, como cápsulas, videos, microdocumentales, podcasts, gráficos y guías interactivas, así como acciones de difusión, con el fin de hacer más accesible y atractiva la enseñanza de la historia para las nuevas generaciones.

Los acuerdos fueron suscritos por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel; Roberto Cassá, director general del AGN; y Noris Mercedes González Mirabal, presidenta de la Fundación Museo Memorial de la Resistencia Dominicana.

Gómez Mazara indicó que la institución asume como un deber ciudadano contribuir al fortalecimiento de la conciencia histórica, integrando el componente tecnológico a la preservación y difusión de los acontecimientos que han marcado la vida nacional.

Señaló que, ante la rapidez del siglo XXI y la forma en que las nuevas generaciones consumen las informaciones, resulta indispensable acercar la historia a la ciudadanía mediante herramientas innovadoras, por lo que reiteró la disposición del Indotel de respaldar iniciativas que promuevan el acceso al conocimiento histórico como parte esencial de la cultura democrática y del desarrollo del país.

Destacó que el programa permitirá aprovechar las telecomunicaciones como un medio para fortalecer la identidad, el pensamiento crítico y el acceso equitativo al conocimiento, en consonancia con la misión del Indotel de impulsar la inclusión digital y el desarrollo educativo del país.

De su lado, el director general del Archivo General de la Nación destacó que este acuerdo representa un aporte concreto a la difusión de la historia dominicana y al fortalecimiento de la conciencia histórica de la población, al permitir la producción y circulación de materiales educativos que acerquen los valores patrios a los centros educativos del país.

Cassá dijo que esta iniciativa se alinea con la misión del Archivo de no solo preservar el patrimonio documental, sino también difundirlo activamente, y valoró el respaldo del Indotel como un apoyo clave para ampliar el alcance y el impacto de estos contenidos formativos.

Mientras que Luisa De Peña Díaz, directora fundadora del Museo Memorial, subrayó que este tipo de acuerdo no solo rompen las limitaciones para que se divulgue la memoria histórica, sino también la carencia económica que sufren este tipo de instituciones.

"Este tipo de acuerdo estatal y nacional rompe ese tipo de limitaciones, o sea, que estamos todos remando hacia una misma dirección", dijo De Peña Díaz, tras agradecer al Indotel por impulsar iniciativas de esta naturaleza.

Como parte de los acuerdos, Indotel aportará recursos técnicos, tecnológicos y financieros, además de coordinar la difusión del programa y la conformación de un comité técnico conjunto para la cocreación de los contenidos. Por su parte, el Archivo General de la Nación y el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana garantizarán la rigurosidad histórica de los materiales, facilitarán el acceso a fuentes documentales y desarrollarán acciones de divulgación a nivel nacional.

Con esta iniciativa, las instituciones reafirman su compromiso con la preservación de la memoria histórica, la reducción de la brecha digital y el fortalecimiento de la educación mediante el uso de herramientas tecnológicas innovadoras.