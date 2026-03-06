Pioneras y Estrellas: Mujeres que han impactado el deporte en República Dominicana

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El deporte femenino en la República Dominicana ha pasado del desconocimiento a ser uno de los principales motores de orgullo nacional en las últimas décadas.

Decenas de mujeres han realizado aportes significantes para el crecimiento, maduración y exposición de las atletas a nivel nacional e internacional.

En conmemoración del Día de la Mujer este 8 de marzo, echemos un vistazo aquellas figuras celebres que han impactado el deporte femenino en República Dominicana:

1. Marileidy Paulino, primera mujer medallista de oro olímpico

Marileidy Paulino

La velocista Marileidy Paulino se ha convertido en la atleta más laureada en la historia de la República Dominicana y la deportista dominicana más destacada a nivel olímpico.

En los Juegos Olímpicos de Paris 2024, Marileidy Paulino alcanzó la gloria máxima, convirtiéndose en la primera mujer dominicana en ganar una medalla de oro olímpica y rompiendo el récord olímpico en los 400 metros planos.

Además, Paulino hizo historia al ganar dos medallas de plata (400m individual y relevo 4x400 mixto) en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, siendo la primera mujer dominicana con múltiples medallas en una misma edición.

Como tricampeona de la Liga Diamante (2022, 2023 y 2024), la velocista ha dominado el circuito mundial ganando la mayoría de las paradas internacionales. Este dominio quedó sellado con su medalla de oro en el Mundial de Budapest 2023 y su histórica participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, donde conquistó los 400m con un récord regional y la medalla de oro.

Sin duda, estas hazañas han elevado a Marileidy Paulino al estatus de orgullo nacional, consolidándola como la figura indiscutible del atletismo dominicano.

2. Las Reinas del Caribe, el fenómeno deportivo femenino más importante del país

Reinas del Caribe

Las Reinas del Caribe, la selección femenina de voleibol, han posicionado a la República Dominicana como una de las potencias más importantes y populares a nivel mundial.

Han ganado 4 medallas de oro en Juegos Panamericanos, incluyendo un histórico tricampeonato consecutivo (Santo Domingo 2003, Lima 2019 y Santiago 2023).

Poseen un récord asombroso de 6 medallas de oro consecutivas (desde San Salvador 2002 hasta San Salvador 2023).

Además, han clasificado a cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos (Atenas 2004, Londres 2012, Tokio 2020 y París 2024), alcanzando los cuartos de final en Londres y Tokio.

El impacto de las Reinas del Caribe han provocado de miles de jóvenes dominicanas despierten su interés por el deportes y la aspiración de la gloria olímpica.

Entre sus miembros principales, han destacado:

- Brenda Castillo, considerada una de las mejore líbero del planeta.

- Bethania de la Cruz, una de las rematadoras más potentes a nivel mundial.

- Brayelin Martínez, principal brazo anotador de la selección.

- Milagros Cabral, capitana eterna y la cara de la medalla de oro de 2003.

- Prisilla Rivera, figura estelar y tres veces miembro del equipo olímpico.

- Niverka Marte, premiada como mejor acomodadora en múltiples certámenes internacionales.

3. Divina Estrella, primera mujer dominicana en los Juegos Olímpicos

Divina Estrella

Por su parte, la atleta Divina Estrella compitió en los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, convirtiéndose en la primera mujer en representar a República Dominicana en las Olimpiadas.

En 1984, Estrella repetiría su hito histórico al participar en Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 100 y 200 metros planos.

Esta hazaña cimentará el camino de futuras estrellas del atletismo dominicano como Marileidy Paulino, Fiordaliza Cofil, Anabel Medina, entre otras.

4. Onfalia Morillo y Adelaida Hernández, pioneras del periodismo deportivo

Onfalia Morillo

Adelaida Hernández

Onfalia Morillo se convirtió en la gran pionera de la crónica deportiva femenina en el país, abriendo camino en un área anteriormente dominada por hombres.

El 5 de diciembre de 1981. Morillo se convirtió en la primera mujer en realizar los comentarios en una cadena de transmisión de un partido del beisbol dominicano entre las Águilas Cibaeñas y los Leones del Escogido en el estadio Quisqueya.

Por su parte, Adelaida Hernández ha destacado como una veterana periodista deportiva con más de 30 años de trayectoria y con múltiples reconocimientos por sus aportes nacionales.

5. Crismery Santana y Anabel Medina, orgullo olímpico dominicano

Crismery Santana

Anabel Medina

El podio olímpico no ha sido exclusivo de Marileidy Paulino; figuras como Crismery Santana y Anabel Medina también han grabado sus nombres en la historia del deporte mundial con sus triunfos olímpicos.

Crismery Santana fue la primera mujer dominicana en ganar una medalla olímpica individual en cualquier deporte. Su levantamiento total de 267 kg le aseguró una medalla de bronce y un lugar en la historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Por otro lado, la velocista Anabel Medina, junto a Marileidy Paulino, logró colgarse una medalla olímpica en dichos Juegos de Tokio 2020. Su medalla de Plata en Relevo 4x400 metros mixto cimentó su estatus como figura atlética destacada a nivel mundial