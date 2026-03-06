A ritmo de merengue y bachata, El Torito cerrará el Carnaval Bonao 2026

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

A ritmo de merengue, esta ciudad despedirá el próximo domingo 8 su Carnaval Bonao 2026 con la participación de Héctor Acosta en un concierto a celebrarse en el parque Duarte.

Más de 25 provincias del Cibao y el Sur estarán participando el domingo, que es cuando concluye el carnaval, con la celebración del tradicional desfile regional, en el que se conjugarán todas las expresiones de la cultura popular de las principales regiones del país.

El presidente de la Comisión Organizadora del Carnaval de Bonao, César Enmanuel Cerda, dijo que en el desfile participarán decenas de comparsas, grupos individuales y organizados, vistosas carrozas y los tradicionales macaraos.

Agregó que delegaciones de Santiago de los Caballeros, La Vega, Jarabacoa, Constanza, San Francisco de Macorís, Cotuí, Moca, Mao, Santiago Rodríguez, Salcedo, Navarrete, Nagua, Dajabón, Puerto Plata, Villa Tapia y Sosúa participarán en la actividad.

Carnaval Bonao 2026Fuente externa

Además, delegaciones de Santo Domingo, San Cristóbal, Neiba, Barahona, San Pedro de Macorís, Baní y Azua, entre otras, estarán presentes en este desfile que será encabezado por el síndico municipal, Eberto Núñez; César Cerda, presidente de Cocabo; y el rey y la reina del carnaval Wiston Bolívar Santos y Elizabeth Plasencia, respectivamente.

Se espera la participación de miles de personas, incluidas las autoridades civiles de la provincia y funcionarios de los ministerios de Turismo y Cultura, según dijo el presidente del Comité Organizador del Carnaval de Bonao, César Cerda.