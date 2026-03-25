Los obispos reciben la nueva cédula

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Los obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) recibieron el nuevo formato de la cédula de identidad y electoral, durante una jornada encabezada por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, el martes 24 de este mes en la sede de la JCE.

Como parte de los diversos sectores de la sociedad, los prelados fueron invitados por la JCE a completar el proceso de captura de datos biométricos y personales para la actualización de su documento de identidad.

La JCE informó al Episcopado que a partir del 12 de abril iniciará la segunda etapa, donde la ciudadanía podrá asistir a renovar la cédula de identidad y electoral, según su mes de cumpleaños.