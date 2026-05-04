Una obra rescata la memoria colectiva

Publicado por Hainan Reynoso Uribe Creado: Actualizado:

La puesta en circulación de “El alma de mi aldea”, la más reciente obra del médico pediatra, escritor y gestor cultural José Daniel Martínez Garcés, se convirtió en una verdadera celebración de la memoria, la cultura y la identidad de Sainaguá, durante un emotivo acto celebrado en el salón de actos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto San Cristóbal.

La noche estuvo marcada por décimas, cantos, aplausos, anécdotas y expresiones de profundo afecto hacia el autor, en un ambiente donde la literatura se mezcló con la historia viva de una comunidad que se resiste al olvido.

Los protagonistas entraron al salón entre aplausos, cantos y ocuparon mecedoras típicas forradas de guano que evocaban el ambiente campesino y lo tradicional de la obra.

Desde el inicio, el tono fue más cercano a una reunión de familia y de pueblo que a una ceremonia formal, conducida por Nelson Medina.

Simeón Familia dedicó unos versos a una joven del público, mientras las palabras de los invitados fueron tejiendo un retrato íntimo del autor y de su compromiso con Sainaguá.

Martínez explicó que su libro busca rescatar la memoria de los personajes comunes, de esas figuras aparentemente sencillas que sostienen la vida de una comunidad.

“En esta obra no solo hay una loa a lo socialmente invisible, también es una apuesta a conocernos más profundamente”, expresó.

El exembajador Alberto Despradel valoró la obra como una nueva forma de narrar San Cristóbal desde la voz del pueblo, mientras que el escritor Ramón Mesa destacó que Sainaguá es una de las pocas comunidades de la provincia con una tradición sostenida de libros sobre su historia y su gente.

Al presentar al autor, su nieta Paola Martínez repasó su trayectoria como médico pediatra, catedrático universitario, activista cultural y fundador de importantes iniciativas como el Festival de Atabales y el Club Sol Naciente.

Visiblemente emocionado, Martínez agradeció a su esposa Daisy, sus hijos, nietos y colaboradores; a la Fundación Literaria Aníbal Montaño (Flam); así como a la UASD y a sus representantes, los doctores Luz Herrera Beras, Wilson Mejía y Ángel Nadal, además de amigos, colegas y gestores culturales que respaldaron la publicación.

Más que la presentación de un libro, la noche fue un homenaje a la memoria colectiva de Sainaguá y a la gente sencilla que le da alma a los pueblos.

Durante la velada también se resaltó que “El alma de mi aldea” no solo recoge recuerdos personales, sino que funciona como un retrato colectivo de Sainaguá. Sus páginas rescatan limpiabotas, músicos, maestros como Rafael Reynoso (profesor Fellito), familias trabajadoras y personajes populares que dieron identidad al pueblo.