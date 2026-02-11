Obstáculos limitan participación femenina gobernanza local

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Sobrecarga de tareas del cuidado, limitaciones económicas, violencia política y una cultura que aún cuestiona el liderazgo femenino, son algunos de los obstàculos a los se ven expuestas las mujeres dominicana para poder integrarse plenamente a los espacios de toma de decisión.

Así lo afirmaron la ministra de la Mujer, Gloria Reyes y la vicealcaldesa de Puerto Plata, Kenya de León, durante el Diálogo interinstitucional por la participación de las mujeres en la gobernanza local, organizado por la Liga Municipal Dominicana.

La ministra señaló como uno de los principales desafíos la sobrecarga de las responsabilidades de cuidado, lo que limita el tiempo y las oportunidades de participación política de las mujeres.

“Cuando un familiar se enferma o hay un menor de edad en un hogar, ¿quién es responsable de los cuidados?, las mujeres. Evidentemente eso ocupa tiempo que no le permite participar igual que un hombre”, expresó la titular del Ministerio de la Mujer.

Asimismo, mencionó las dificultades del financiamiento para campañas electorales y lograr visibilidad política, lo que interpretó como la persistencia de una cultura que se niega a reconocer el derecho de las mujeres a ocupar espacios de poder.

En ese sentido, consideró necesario para el fortalecimiento de la democracia, para que se garantice la presencia de mujeres, no solo en posiciones electivas, sino, también en direcciones de alcaldías y de vocería pública.

En tanto que, la vicealcaldesa de Puerto Plata, Kenya de León, coincidió con la ministra Reyes en varios de esos aspectos, entre ellos, la exclusión presupuestaria.

Sin embargo, expresó que el desafío más grande en la gobernanza local es el simple hecho de ser mujer.

“Uno de los principales retos que enfrentamos las mujeres, es ser mujer. Para poder alcanzar un lugar, uno tiene que probarse diez veces por encima de cualquier hombre, de que uno es capaz y que uno vale”, aseveró De León.