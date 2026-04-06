Ocoa tras la crecida del río Nizao: así está la situación ahora

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La provincia San José de Ocoa va regresando a la normalidad luego de que las fuertes lluvias provocaran la crecida del río Nizao, en la comunidad de Montenegro, Rancho Arriba, dejando a decenas de personas atrapadas y vehículos bajo el agua.

Así lo confirmó el alcalde de Rancho Arriba, Alcedo de los Santos, al periódico HOY, quien aseguró que la situación está bajo control tras el cese de las lluvias.

“Gracias a Dios han parado las lluvias, todo está bajo control, los vehículos se sacaron. Todo está normalizándose”, indicó.

Retiran vehículos del río NizaoAlcedo De los santos

Bañistas son rescatados

Sobre las personas que quedaron atrapadas en zonas montañosas, explicó que han comenzado a salir. “La gente que estaba en las lomas está logrando pasar el río y todo está bajo control, gracias a Dios”, agregó.

"Hemos resuelto con los bañistas, la mayoría ha cruzado y ya el río se desaguó bastante. Los vehículos se quedaron del otro lado, pero ya buscaron otro medio de transporte y de esa manera se fueron a sus respectivos hogares y trabajos", señaló el funcionario.

El funcionario precisó que las lluvias cesaron desde la tarde del Domingo de Resurrección y no se han reanudado.

Autoridades retiran vehículos del río Nizao tras desbordeAlcedo De los santos

Comunidades siguen incomunicadas y piden puente

Pese a la mejoría, varias comunidades continúan incomunicadas, situación que ha reavivado el reclamo por la construcción de un puente en la zona.

Autoridades retiran vehículos del río Nizao tras desbordeAlcedo De los Santos

Residentes consultados señalaron que llevan años solicitando esta obra, al considerar que habría evitado los incidentes registrados durante la crecida del río.

“Nosotros somos una comunidad que aportamos. ¿Por qué no podemos merecernos este puente?”, expresó Luis Manuel Casado Calderón a RTVD.

En la misma línea, Wilson Suárez indicó que el proyecto ha sido anunciado, pero no ejecutado. “Se licitó y ganaron, pero mire lo que pasó ayer. El Gobierno está dispuesto, pero los ingenieros nos tienen esperando”, afirmó.

Asimismo, Darío Paulino Mordán aseguró que, aunque se han llevado maquinarias al lugar, los trabajos no han iniciado, lo que mantiene a varias comunidades aisladas.

Desbordamiento del río

Autoridades retiran vehículos del río Nizao tras desborde

El río Nizao se desbordó el pasado Sábado Santo en la comunidad de Montenegro, dejando más de una decena de vehículos varados y otros arrastrados por la crecida.

De acuerdo con una denuncia enviada al periódico HOY, vacacionistas y comunitarios quedaron atrapados al otro lado del río, sin posibilidad de cruzar durante varias horas.

La situación puso en evidencia, una vez más, la necesidad de una vía de acceso segura en la zona.