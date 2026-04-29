Ocurrirán lluvias fuertes y vientos en regiones

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Hoy ocurrirán aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y granizadas aisladas, en localidades de las regiones noreste, norte, valle del Cibao, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) además, pronosticó en su último informe que las lluvias ocurrirán en la tarde y que serán provocadas por la incidencia de una vaguada y el viento noreste.

El organismo prevé que las temperaturas seguirán calurosas, la mínima entre 22 °C y 23 °C, y máxima entre 29 °C y 31 °C.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó alerta amarilla para Puerto Plata, Santiago, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Duarte, Monseñor Nouel y Samaná.

En verde están Santiago Rodríguez, San Juan, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro, hato Mayor, El Seibo, La Romana, La Altagracia, Santo Domingo y el Distrito Nacional.