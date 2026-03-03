La Onesvie hará un levantamiento técnico donde colapsó edificación en Villa Mella

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), enviará técnicos al sector Buena Vista I, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, donde este martes colapsó una pequeña edificación.

Así lo adelantó al periódico Hoy el director de la institución, Leonardo Madera. El titular de la entidad encargada de brindar servicio profesional para la seguridad estructural de las infraestructuras dijo que esperará el levantamiento técnico antes de emitir cualquier opinión al respecto.

Al momento de la publicación de esta nota se desconocía las causas reales que provocaron que esa edificación quedara hecha ruinas.

Más temprano, el director Municipal de la Defensa Civil en esa demarcación, Miguel Marte, indicó que por el siniestro no hubo personas lesionadas.

"Solo hubo pérdidas materiales, hasta el momento, gracias a Dios. Sí hubo algunos daños colaterales por el deslizamiento y posiblemente otras viviendas puedan colapsar", aseguró Marte en conversación con el periódico Hoy.

De acuerdo con las primeras impresiones que recibió el representante de dicha institución en Villa Mella, los residentes manifestaron que "el flujo del agua siempre sale a esa misma esquina (del colapso) y no tiene salida".

"Me dice la comunidad que (el derrumbe) pueda ser (que sucedió) porque estaban cavando, porque el terreno se debilitó", indicó Marte.