Operativo en Los Frailes: 'Tulile Palomería' muerto en intercambio de disparos con las autoridades

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un presunto delincuente, activamente buscado por su vinculación con múltiples hechos criminales, incluyendo homicidios, falleció tras enfrentar a tiros una patrulla de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), durante un operativo realizado en el sector Los Frailes, en Santo Domingo Este, como parte de las labores de localización y captura que mantenían las autoridades en su contra.

Se trata del reconocido antisocial identificado como “Tulile Palomería”, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, a causa de múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, sufridas durante el enfrentamiento con agentes policiales.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió cuando miembros del DICRIM realizaban labores de investigación para dar con el paradero del citado malhechor, quien era activamente buscado mediante varias órdenes de arresto por su presunta implicación en homicidios y otros hechos violentos.

Entre las órdenes que pesaban en su contra figuran la No. 2025-AJ00502698, de fecha 11 de agosto de 2025, por ocasionar herida de bala a un ciudadano; la No. 2025-AJ0058460, del 1 de septiembre de 2025, por la muerte de una persona; y la No. 2026-AJ0002783, del 13 de enero de 2026, relacionada con otro hecho homicida ocurrido en el municipio de Pedro Brand.

El informe policial establece que, mientras la patrulla transitaba por la calle José Francisco Peña Gómez, casi esquina calle Progreso, el hoy occiso avistó a los agentes y abrió fuego contra ellos, utilizando un arma de cañón corto, por lo que los miembros actuantes se vieron en la imperiosa necesidad de repeler la agresión, resultando herido y falleciendo posteriormente en el citado centro de salud.

En la escena del enfrentamiento, agentes de la Policía Científica recolectaron como evidencias una pistola calibre 9 milímetros, modelo Model 75, numeración F9225, así como dos casquillos, un chaleco antibalas de la Policía Nacional y tres celulares.