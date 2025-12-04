OPS quiere erradicar patologías prevenibles

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Eliminar las enfermedades prevenibles por vacunas, es una de las prioridades que tiene la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dijo el director general, doctor Jarbas Barbosa.

Asimismo, dijo que la entidad está enfocada en la erradicación de la malaria, indicador en el cual República Dominicana está avanzando. Barbosa habló mientras agotaba una agenda oficial en el país.

“Todavía hay enfermedades prevenibles por vacunas, entorno a las cuales debería haber más avance y hay un reto con ellas”, insistió en funcionario de Naciones Unidas.

Otra de las patologías que citó fue el cáncer cérvico-uterino, del cual, indico que se busca introducir nuevas herramientas para la detección.

“De 51 países de la región de las Américas, solo Cuba y Haití no han podido introducir la vacuna. En Venezuela ya hay avances paras implementarla”, dijo Barbosa, en entrevista con Hoy. Manifestó que: “Existen nuevas herramientas moleculares que son más precisas que el Papanicolau”.

“Ya hay equipos que pueden hacer la prueba para detectar lesiones precancerígenas desde la misma unidades de atención primaria”, asegura. Esto se debe implementar para evitar la muerte de 44 mil mujeres en las Américas.

Comprar por OPS

Con respecto al cáncer, Barbosa sostiene que es necesario mejorar el cuidado y que se trabaja en el mecanismo de compras conjuntas para los medicamentos de alto costo.

Favorece que esos medicamentos sean adquiridos a través del Fondo Rotatorio de la OPS. “Eso reduciría la barrera de acceso en cánceres como mama y próstata”.

“Estamos ofreciendo a los países que pueden hacer compra a través del Fondo Rotatorio, con una reducción de hasta un 40 % del costo”, dijo. Eso garantiza acceso a todo tipo de medicinas. Esos fármacos tienen calidad asegurada.

Segundo grupo

Para la OPS, manifiesta, es importante la reducción de las muertes por enfermedades no transmisibles y que ese es un problema pendiente, debido a que los casos de hipertensión tienen alta prevalencia en adultos y si no se identifican en atención primaria, las personas descubren que son hipertensas cuando tienen el primer infarto o sufren un accidente cerebro vascular.

“Reducir las muertes prevenibles por enfermedades no transmisibles es un gran reto”, dijo Barbosa.

Salud mental

Con respecto a la salud mental, sostuvo que la tasa de suicidio creció más en la región de las Américas en los últimos 20 años y que genera preocupación.

“La salud mental tiene el problema de la limitación de las cifras, pero se sabe de una alta prevalencia”, asegura.

Se estima que el 2 % de la población de la región puede tener depresión y que la tasa de suicidio fue la que más creció.

“En muchos países la salud mental está muy centrada en hospitales y lo que estamos promoviendo es moverla hacia la atención primaria, para reducir el estigma y acercarla a las comunidades”, afirma.

Atención primaria

Barbosa indicó que la OPS trabaja con las autoridades dominicanas para fortalecer la atención primaria.

“El país ya firmó esa iniciativa y podrá tener acceso a recursos de organismos internacionales para hacer más robustas las unidades de atención primaria.