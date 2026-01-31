Osiris de León cataloga fallecimiento de Ramón Alburquerque como "una gran pérdida para la sociedad"

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

La mañana de este sábado, geólogo Osiris de León catálogo el fallecimiento del líder político Ramón Alburquerque como una gran pérdida a la ciencia, la tecnología, la política y para la sociedad dominicana.

Al ser abordado por la prensa a las afueras de la Funeraria Jardín Memorial, Osiris recordó los programas que con frecuencia realizaba con el fenecido a través de diversos medios de comunicación del país y sostuvo que su norte siempre estuvo centrado en temas beneficiosos para la nación.

“En cada escenario el buscaba temas de interés para el país, nunca buscaba un tema político que cayera en la banalidad o en lo insustancial”, concluyó de León.