Teme precios se disparen

Pacheco preocupado por efectos guerra

Advirtió que el contexto internacional actual es como para que cada funcionario se inquiete por lo que pueda pasar.

Alfredo Pacheco durante sesión Cámara de Diputados.

Juan María Ram­írez

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó este martes su preocupación ante el peligro que representa el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán por sus repercusiones en la economía de la República Dominicana.

Pacheco exhortó a los funcionarios del Gobierno, legisladores y otros que con roles administrativos en el Estado, trabajar alternativas con miras a mitigar los efectos de los conflictos debido a sus repercusiones en la economía local.

Dijo que la situación internacional y el contexto que tenemos es peligroso con situaciones que obligan al país y al mundo a preocuparse. Advirtió que el contexto internacional actual es como para que cada funcionario se inquiete por lo que pueda pasar.

Juan María Ram­írez

