Pacheco preocupado por efectos guerra

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó este martes su preocupación ante el peligro que representa el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán por sus repercusiones en la economía de la República Dominicana.

Pacheco exhortó a los funcionarios del Gobierno, legisladores y otros que con roles administrativos en el Estado, trabajar alternativas con miras a mitigar los efectos de los conflictos debido a sus repercusiones en la economía local.

Dijo que la situación internacional y el contexto que tenemos es peligroso con situaciones que obligan al país y al mundo a preocuparse. Advirtió que el contexto internacional actual es como para que cada funcionario se inquiete por lo que pueda pasar.