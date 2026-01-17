Aún sin rastro de Brianna Genao: Policía y brigadas mantienen búsqueda en Puerto Plata

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó este sábado desde la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, que se mantienen de manera ininterrumpida las labores de búsqueda de la niña Brianna Genao, de 3 años, reportada como desaparecida desde el pasado 31 de diciembre de 2025.

Operativo conjunto

Pesqueira explicó que en el operativo participan de forma coordinada:

• La Fuerza Aérea de la República Dominicana

• La Defensa Civil

• La Policía Nacional

• La Unidad Canina de la institución del orden

• Diversas brigadas de socorro

Todos estos equipos trabajan de manera articulada para dar con el paradero de la menor.