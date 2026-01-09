País come 17 MM unidades plátano y guineo diarias

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

Los dominicanos comen diario 17 millones de unidades de plátano y guineo, informó ayer el viceministro de Producción de Agricultura, Eulalio Ramírez.

Precisó que consumen 240 millones de unidades de plátano mensual y anual ese consumo es de 2,889 millones de unidades.

En tanto, que el consumo de guineo mensual es de 270 millones y anual es de 3,349 millones de unidades. Hay que recordar que el país exporta plátano y guineo (banano) a varios países.

Los ciudadanos dominicanos también son grandes consumidores de pollos y huevos, recordó el funcionario, e indicó que la producción de pollos es de unos 22 millones mensual.

Mientras que la producción de huevos ronda los 350 millones de unidades por mes. Recordó que el exporta 80 millones de unidades de huevos mensual a Haití, Puerto Rico, Cuba, Guyana y a otras islas.

Ramírez señaló que otro cultivo de gran importancia para el país por la cantidad de divisas que genera, es el cacao que en el año cacaotero 2024-25 que concluyó el 30 de septiembre pasado, se exportaron 77,453.6 toneladas métricas por un valor de US$692.5 MM.

Recordó que hay otros cultivos importantes para la dieta de los dominicanos, como raíces y tubérculos, frutas y vegetales, que también están bajo la responsabilidad del Viceministerio de Producción.

Ramírez expresó que a la gran mayoría de los productores de esos cultivos, el Ministerio le da apoyo técnico y generalmente le prepara los terrenos para las siembras.

Dijo que parte de los vegetales, como ají morrón, pepino, tomate de mesa, diferentes variedades de ají y fresa, entre otros, se cultivan en ambiente controlado (invernaderos y casa malla).

La mayoría de los invernaderos están ubicados en las medias y altas de la República Dominicana, buscando las comodidades climáticas, que son mejores zonas para los cultivos.