Paliza: El PRM se mantiene fuerte en la simpatía del electorado frente a una oposición compleja

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, afirmó que esta organización política se mantiene en una posición privilegiada en la simpatía del electorado, mientras que la oposición atraviesa un momento complejo.

Paliza exhortó a la dirigencia perremeísta a mantenerse unificada y concentrada en seguir acompañando al presidente Luis Abinader en un proyecto que conduce a la nación dominicana hacia el desarrollo.

El presidente del PRM y también ministro de la Presidencia, habló en esos términos al encabezar el fin de semana un encuentro con representantes de las ocho provincias que conforman el Cibao Norte, con el objetivo de coordinar los detalles del acto de celebración del 11.º aniversario de fundación del partido de Gobierno.

Paliza aprovechó para revisar los trabajos de organización y cohesión de las estructuras provinciales, municipales y distritales, reafirmando el compromiso del PRM con el fortalecimiento institucional y con un proyecto político que surge del pueblo y trabaja de manera firme por el bienestar social y colectivo de la República Dominicana.

También estuvieron presentes los senadores Daniel Rivera, Carlos Gómez y Bernardo Alemán Rodríguez, así como Dionisio de los Santos, delegado suplente del PRM, entre otros.. Hoy/ Fuente ExternaFuente Externa

Destacó que, gracias a los avances logrados mediante el programa de verificación y afiliación, la organización cuenta hoy con un padrón digital sólido y libre de duplicidades.

En ese sentido, motivó a la dirigencia a continuar fortaleciendo este proceso y a prepararse para celebrar, junto al presidente Luis Abinader, el próximo domingo 15 en la Gran Arena a las 9:00 de la mañana, lo que definió como una verdadera fiesta de la democracia que representa la fundación del partido.

Deligne Ascención, secretario nacional de Organización, expresó su satisfacción por el trabajo realizado y enfatizó la necesidad de afinar las acciones políticas y organizativas que el PRM desarrollará durante el año 2026.

Por su parte, Rafael Santos Badía, secretario de Educación y Doctrina, aseguró que continuarán fortaleciendo una agenda orientada a consolidar la unidad interna y el vínculo permanente con la militancia.

Al dar la bienvenida a los presentes, Rosa Santos, presidenta provincial del PRM, manifestó el orgullo de ser perremeístas, al considerar que se trata del partido que ha impulsado las más importantes transformaciones en materia de infraestructura, economía y desarrollo social que hoy benefician al pueblo dominicano.

Asimismo, Andrés Cueto, presidente municipal del PRM en Santiago, destacó la gran cantidad de obras concluidas y ejecutadas por el Gobierno en las provincias representadas en el acto, las cuales aportan alrededor del 30 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Mientras que el alcalde Ulises Rodríguez, miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional del PRM, resaltó el momento histórico en que surgió la organización.

En el encuentro participaron representantes de las provincias Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, La Vega, Espaillat, Puerto Plata y Santiago, esta última como anfitriona.

También estuvieron presentes los senadores Daniel Rivera, Carlos Gómez y Bernardo Alemán Rodríguez, así como Dionisio de los Santos, delegado suplente del PRM, entre otros.