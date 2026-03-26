Panaderías alertan sobre crisis por alza de costos, riesgo de cierres

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPI) advirtió ayer que el incremento sostenido de los costos de producción está amenazando la estabilidad del 90% de sus afiliados: con aumentos de un 40%, les dificulta mantener los precios actuales sin comprometer la viabilidad de sus negocios.

El presidente de la entidad, Issachar Burgos, afirmó que el incremento no está vinculado al conflicto en Irán, al señalar que la situación impacta al sector productivo desde hace varios años por lo que puso al conocimiento de las autoridades la difícil situación que atraviesan las panaderías y productores de derivados de la harina.

Aclaró que la UMPI no fija los precios de los productos, ya que su rol es orientar a sus asociados para que evalúen sus costos y a los consumidores para que estén informados de que cualquier variación en los precios responde exclusivamente a las condiciones del mercado y a los aumentos en los insumos.

Explicó que el subsidio de RD$600 por saco de harina fue eliminado el 31 de marzo del año pasado. Precisó que, aunque el precio era de unos RD$2,400 en ese momento, hoy se sitúa en RD$2,450, acumulando un alza de RD$650 respecto a cuándo se aplicaba la ayuda estatal.

Al hablar durante una rueda de prensa, detalló cómo se suman otros aumentos significativos en otros factores de producción, como la energía eléctrica, los salarios, las grasas, los plásticos y demás insumos, lo que ha elevado considerablemente el costo total de operación.

“Cada establecimiento tiene la libertad de fijar sus precios según su estructura de costos, la situación general del sector es crítica. Muchas panaderías están al borde del cierre, lo que hace imprescindible la adopción de medidas urgentes y coordinadas”, expresó.

Por la situación, dijo que en los próximos días estarán realizando una Asamblea Nacional Extraordinaria, en la cual participarán todos los socios del país ya escuchar sus inquietudes y definir las acciones necesarias para que las medidas adoptadas sean lo menos gravosas posible para la población.

Recordó que la UMPI agrupa alrededor de 2,000 socios a nivel nacional, representando más del 95% del sector de panaderías. Sin embargo, dijo que la realidad de estos negocios enfrentan severas dificultades económicas, y en numerosos casos operan en condiciones de alta vulnerabilidad.