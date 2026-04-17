Pánico niña permitió descubrir su violador

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Tan solo con escuchar el nombre de “Asaky”, la niña Massiel (nombre ficticio) de 8 años de edad, entraba en pánico. Y no era para menos, pues se trataba del hombre que la había violado sexualmente y que la obligaba a mantener el silencio bajo amenazas.

Pero el nerviosismo de la menor era tan notorio cuando veía a su victimario, que no pasó desapercibido para su abuela quien la cuestionó por qué se ponía así delante de “Asaky”, y la niña le reveló lo sucedido. El hecho ocurrió en Peravia, Baní, en el 2024; la abuela lo denunció, y ayer el tribunal colegiado de ese distrito judicial condenó a 20 años de prisión al violador, cuyo nombre completo es Asaky (o Azaqui) Montes de Oca Calderón. Se le acusó de violar varios artículos de la Ley 136-03 que crea el Código protección niños, niñas y adolescentes.