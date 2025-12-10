Participacíón Ciudadana reconoce integridad y lucha contra la corrupción

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El movimiento cívico Participación Ciudadana otorgó anoche el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2025 a la periodista Edith Febles en un acto que contó con la presencia del presidente Luis Abinader y de reconocidas personalidades de diversos ámbitos.

“La corrupción solo conoce el dinero, el contubernio, el engaño, la mentira y la codicia. La corrupción es una verdadera maldición”, expresó Febles, tras recibir el galardón.

Sostuvo que para un periodista es una obligación moral no callar frente a la ignominia, el abuso en el uso de los recursos públicos y el menosprecio de la vida de la gente trabajadora, que es la mayoría.

“No siempre seremos aplaudidos, pero esa no es la idea tampoco. Deberíamos preocuparnos si siempre nos aplauden, porque ni a los artistas más chéveres los aplauden siempre”, manifestó.

La ceremonia se llevó a cabo en el paraninfo de la facultad de Economía de la UASD . El reconocimiento a Febles lo entregó el Consejo Nacional de PC por su trayectorias, honestidad, conducta ética y espíritu cívico y lucha contra corrupción y la impunidad.

“Aunque duela, algo tiene que cambiar, la supervisión, las alertas y hasta la prensa nos hemos quedado cortos”, dijo Febles al referirse al caso Senasa.

En ese orden, dijo “esta madrugada he leído con estupor los detalles del caso Senasa. Es demasiado duro, es demasiado triste y es demasiado amargo comprobar una vez más que la corrupción no tiene límites. Por eso hoy más que nunca es necesario que los límites lo ponga el país, lo ponga la gente”.

Mientras que Leidy Blanco García, coordinadora de PC, dijo que “este reconocimiento representa un símbolo: de la fuerza de la verdad, el valor de la independencia y el compromiso inquebrantable con la integridad. También nos recuerda que luchar contra la corrupción es, ante todo, un acto de valentía”.

Afirmó que con serenidad, “pero con absoluta firmeza, que ningún intento de silenciarnos prosperará” y que “nadie podrá detener el avance hacia la transparencia. Cada intento de silencio confirma la importancia de nuestra misión”. Pide velar por el buen uso de los recursos.