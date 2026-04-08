Participación social fue clave en elaboración Plan Desarrollo Peravia

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

La participación social fue clave en la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Peravia 2025-2055 en el cual participaron diversos sectores evidenciando un amplio ejercicio ciudadano. Muestra de ello es la inversión de más de 21 mil horas de trabajo voluntario.

Incluso la socialización abarcó ciudades de Estados Unidos donde habita una cantidad considerable de dominicanos oriundos de esa provincia.

En el proceso se generaron 10,500 cartas compromiso, 13 resoluciones y ordenanzas municipales y distritales. Igualmente, se articularon cuatro grandes comisiones con 211 comisionados y más de 5 mil ciudadanos de diferentes entidades comprometidas y firmantes del plan.

Además, tres grandes foros sociales de educación, salud y juntas de vecinos con más de 700 participantes. Asimismo, 16 encuentros territoriales de diagnósticos-propuestas tanto en los 3 municipios y los 10 distritos municipales de Peravia, así también como en New York, New Jersey y Boston.

Se realizaron cuatro diagnósticos con 88 indicadores críticos y se presentaron 54 proyectos estructurantes y más de 251 iniciativas de impacto rápido para los municipios y distritos municipales.

El consultor Reynaldo Peguero, especialista en planificación quien trabajó en este proyecto, considera que esta movilización social supera todos los procesos en el país, el Caribe y Centroamérica. Estima que este trabajo equivalió a más 15 millones de pesos de trabajo solidario ciudadano en horas laborables.

Municipios

El plan contiene un diagnóstico detallado de la realidad y necesidades de todo el territorio de Peravia.

El municipio de Nizao, con una población aproximada de 32,191 habitantes, es conocido principalmente por su actividad pesquera, y por su agricultura, donde se cultivan productos como el mango, el coco, el plátano y otros cultivos locales.

Aunque la economía de Nizao estuvo históricamente basada en la agricultura, debido al crecimiento urbano se han creado nuevas fuentes de ingreso, como el motoconcho, la exportación de jugadores de béisbol y la pesca, que sigue siendo una actividad económica importante en la región.

Entre las iniciativas identificadas para Nizao en el plan de desarrollo están: la construcción de funeraria municipal, gestión de drenaje, higienización y canalización de la cañada de La Pava, 18,000 metros lineales de aceras y contenes y la construcción del parador turístico en el balneario del río Nizao.

También, la construcción del edificio de oficinas gubernamentales, un liceo politécnico con laboratorios de ciencias y tecnología y otro liceo general para la comunidad de Don Gregorio, así como la remodelación y ampliación del hospital municipal.

Además, construcción de dos Unidades de Atención Primaria (UNAP): un puente que una los municipios de Nizao (Peravia) y Palenque (San Cristóbal), la realización de un estudio de factibilidad para construir una zona franca , ampliación del acueducto y de la red eléctrica rural.

Un proyecto turístico de alojamiento, gastronomía y cultura en la laguna de Don Gregorio, la construcción del palacio municipal, y del parque de Don Gregorio, remodelación del parque de Nizao y la ampliación del cementerio municipal, son otras de las obras planificadas.

Estas iniciativas trascienden a los 7 proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) los cuales abarcan la construcción y reparación de viviendas, de infraestructura vial y ampliación de escuelas.

Matanzas

Este municipio cuenta actualmente con cerca de 19 mil habitantes y su economía, que antes se basaba en agricultura, pesca y la fabricación de sillas y mecedoras, ahora depende principalmente de negocios informales, como colmados, tiendas y salones de belleza.

Las obras identificadas en el plan son: un polideportivo, pavimentación de los barrios de las comunidades marginadas en Arroyo Hondo, apertura de la escuela, mejoramiento de centros de salud, estancia infantil, mejor calidad de agua potable y un parques de diversiones.

Para Quijá Quieta la construcción de escuela y liceo en bellas artes y de una guardería. Mientras que en Los Tumbaos asfaltado en todos los barrios y en San José el techado de cancha pública y un centro de atención primaria.

En Galión un acueducto, asfaltado de las calles, iluminación de calidad y centro deportivo y talleres de preparación para emprendedores. En Las Tablas una bomba para los pozos para el agua, reparación de la calles de Villa Progreso y construcción de aceras y contenes.

En tanto que el SNIP tiene previsto la reconstrucción de la infraestructura vial de Matanzas.