Partido Fuerza del Pueblo entrega canastas

El presidente del partido Fuerza del Pueblo Leonel Fernández, continuó ayer la entrega de alimentos según dijo, en favor de las familias pobres del país.

Realizó la entrega en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, en Gascue, Distrito Nacional, Indicó que cuando viajaba al lugar, pudo observar una larga fila por calles hasta la avenida Simón Bolívar, lo quevidencia el nivel de necesidad de la población.

“2025 ha sido un año horrible para República Dominicana. Ha habido una desaceleración de la economía que ha generado una parálisis nacional. ha incrementado la pobreza, no hay circulación de dinero y los precios de los artículos de primera necesidad han incrementado por encima de las nubes”, expresó.

Al describir el contexto social y económico que, afirmó, genera desesperación y angustia en amplios sectores de la sociedad, sostuvo que esta realidad explica la alta participación de personas en este tipo de jornadas solidarias, reiteró que la Fuerza del Pueblo mantiene un compromiso permanente de acompañamiento a las comunidades más vulnerables, en especial en fechas sensibles como las navideñas.

Esta jornada da continuidad a las actividades previas cuando Leonel Fernández encabezó la entrega de raciones alimenticias en el Hogar de Ancianas Nuestra Señora del Carmen, en Boca Chica, donde compartió, y en la Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora, Inc.