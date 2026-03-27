Pasajes no aumentan, pese alza combustibles

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El presidente de la Confederación Dominicana de Taxista Turístico (Codatur), Santiago Zamora, informó ayer que sus afiliados no aumentarán el costo de los pasajes, a pesar de la situación que vive el país por la guerra que se desarrolla en el Medio Oriente.

Al hablar en una rueda de prensa en el restaurante Vizcaya, Zamora afirmó que antes de subir el precio de los pasajes le preocupa la estabilidad económica y política de la nación, que en momentos como los actuales necesita del apoyo de todos los dominicanos.

“Se trata de una decisión dirigida en lo fundamental a favorecer los sectores más vulnerables de la sociedad”, declaró.

Explicó que el incremento de los precios del petróleo y sus derivados afecta de manera considerable la economía y los proyectos de desarrollo que implementan las autoridades.

Zamora valoró el llamado del presidente Luis Abinader, quien pidió enfrentar la situación con responsabilidad, así como las medidas orientadas a proteger el orden económico, incluyendo la focalización de subsidios para evitar que el alza de costos afecte la canasta familiar, especialmente en el área agrícola y agropecuaria.

Además, agregó que no habrá aumento en las tarifas de los pasajes del sector urbano, interurbano y turístico a fin no de agravar la carga económica en los ciudadanos.

Entre las entidades afiliadas están Movimiento Choferil de Transporte (Mochotran), Asociación de choferes minibuses de Boca Chica, Unión Nacional de Empresas del Transporte (UNET) entre otras