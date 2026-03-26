Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Organizaciones sindicales del sector transporte anunciaron que mantendrán sin variación los precios de los pasajes, a pesar del incremento sostenido en los combustibles, en una decisión orientada a preservar la estabilidad económica y social del país.

La medida fue adoptada por entidades que agrupan a transportistas del ámbito urbano, interurbano y turístico, quienes explicaron que, en el actual contexto de incertidumbre internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente y su impacto en los precios del petróleo, el país requiere del compromiso de todos los sectores.

“Antes de subir los precios de los pasajes, nos preocupa la estabilidad económica y política de la nación”, expresaron en una declaración conjunta, en la que subrayan que esta decisión busca, fundamentalmente, favorecer a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Aumento de combustibles no se reflejará en los pasajes, aseguran transportistas / Video: Guillermo Burgos

Los gremios también manifestaron su respaldo a las medidas anunciadas por el Gobierno, citando las palabras del presidente Luis Abinader, quien en su reciente discurso a la nación advirtió que el país enfrenta “un sacrificio inevitable”, por lo que llamó a racionalizar el uso de combustibles y a adoptar acciones responsables frente a la coyuntura.

En ese sentido, los transportistas valoraron como acertada la estrategia oficial de preservar la estabilidad económica, garantizar la sostenibilidad fiscal y proteger a la población, especialmente mediante la focalización de subsidios y la implementación de ajustes graduales.

Asimismo, destacaron positivamente la decisión de subsidiar insumos agrícolas como los fertilizantes, al considerar que contribuirá a evitar aumentos desproporcionados en los productos de la canasta básica.

La iniciativa cuenta con el respaldo de diversas organizaciones del sector, entre ellas la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), presidida por William Pérez Figuereo; la Confederación Dominicana de Taxistas Turísticos (CODOTATUR) y la Federación de Trabajadores del Transporte del Municipio de Boca Chica y Zonas Aledañas (FEDETRABO), encabezadas por Santiago Zamora Francisco; así como el Movimiento Choferil de Transporte (MOCHOTRAN), presidido por Alfredo Pulinario Mariot.

También figuran la Unión Nacional de Transportistas y Afines (UNATRAFIN), dirigida por Arsenio Quevedo; la Asociación de Choferes de Minibuses de Boca Chica, con Modesto Santana como secretaria general; la Unión Nacional de Empresas del Transporte (UNET), presidida por Reynaldo Pérez Sánchez; y la Federación de Transporte Turístico del Este (FETTUDE), encabezada por Juan P. Hernández.

Asimismo, respaldan la medida la Federación de Taxistas Turísticos del Distrito Nacional (FETATURPRIMADINA), presidida por Confesor Espinal; la Federación Dominicana de Taxistas Turísticos (FEDOTATUR), dirigida por Cirilo Mota Medrano; la Federación Regional de Organizaciones Sindicales del Este (FROSE), presidida por Nicolás de la Rosa.

Además, Federación Nacional de Transportistas Unificados (FENTRAUNI), encabezada por Oscar Domínguez; la Unión de Propietarios de Autobuses, representada por Freddy Méndez; la Federación de Transporte Peñagomista (FENATRAPEGO), presidida por Eddy Francisco Sánchez; y el Sindicato de Choferes Profesionales de Boca Chica (SICHOPROBOCH), encabezado por Alain Javier Tellerías.

Los firmantes reiteraron que todas las acciones orientadas a proteger a la mayoría de los dominicanos contarán con su respaldo, al tiempo que reafirmaron su compromiso con la estabilidad social y económica del país.