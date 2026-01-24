Qué pasó en casa de Chelsy Bautista: Policía investiga allanamiento y robo denunciado por la artista

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los organismos de control interno de la Policía Nacional, a través de la Inspectoría General, asumieron las investigaciones correspondientes en torno a la denuncia formulada por la artista dominicana Chelsy Bautista mediante sus redes sociales.

La queja refiere un allanamiento ejecutado por error en su residencia durante la madrugada del 23 de enero de 2026, procedimiento en el cual se habría forzado la puerta de acceso, causando daños materiales y supuesta sustracción de varias prendas.

De acuerdo con lo informado por la artista, la fiscal a cargo habría reconocido posteriormente la equivocación en cuanto a la intervención del inmueble.

La Inspectoría General ya tiene identificado a los agentes actuantes y evalúan distintos aspectos del procedimiento, la actuación del personal involucrado y las reclamaciones sobre presunto despojo de pertenencias, a fin de determinar responsabilidades administrativas y garantizar la debida transparencia del proceso.

El caso permanece en fase de desarrollo, por lo que oportunamente se ofrecerán mayores detalles.