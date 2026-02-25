Pastor recuerda evangélicos no conmemoran Cuaresma

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El pastor de la iglesia Mahanaim y presidente de La Batalla de la Fe, Ezequiel Molina Rosario, afirmó que la entrada triunfal de Jesús de Nazaret a Jerusalén representa la hipocresía de la humanidad, debido a que la misma gente que le daba loa y que tendía ramos para recibirlo, fue la que posterior vociferaba que lo crucificaran.

El tiempo de Cuaresma no tiene significado cristiano para la mayoría de los miembros de la comunidad evangélica protestante y, aunque están de acuerdo en que Jesucristo murió en la cruz, no es parte en las celebraciones de Viernes Santo.

Sin embargo, el pastor Molina Rosario indicó que utilizan ese tiempo en recordar la crucifixión y el sacrificio de Jesús para la salvación del mundo.

El pastor Molina aprovechó esta entrevista con el periódico Hoy, para censurar el libertinaje y la depravación que vive la sociedad dominicana.

Expresó que los corruptos tienen sed de dinero, pero los correctos, “como nosotros, tenemos sed de justicia, de amor, de paz, de tranquilidad, de que la gente aprenda a vivir en convivencia pacífica y de que se respeten”.

En cuanto a la Cuaresma, Molina dijo que en los evangélicos no guardan el Domingo de Ramos.

Aunque no se ajustan a la programación de la Semana Santa, como otras iglesias, hacen un culto predicando sobre Jesús en la cruz. “A veces, en Viernes Santo, hacemos un retiro. El domingo antes y el domingo siguiente; el Domingo de Resurrección predicamos sobre la resurrección. Eso sí”.

El predicador manifestó que los evangélicos generalmente predican el Viernes Santo sobre las Siete Palabras que pronunció Jesús en el momento de ser crucificado. Suelen predicar siete mensajes a los evangélicos, uno por cada palabra o un mensaje sobre las Siete Palabras.

La diferencia entre católicos y envangélicos está en la ceremonia, aclara. “Pero lo mismo que cree la Iglesia Católica es lo que nosotros creemos, como cristianos. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Es lo mismo que creemos”.

Reiteró que los evangélicos creen en el hecho de que Jesús nació y fue crucificado, pero no en la fecha que establecen otras iglesias. Saben que sucedió, acogen el evento, pero no que nació en Navidad.

El pastor Ezequiel Molina resaltó lo significativa que es la primera de las siete frases que exclamó Jesús al momento de ser crucificado: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”, citada en Lucas 23:34.