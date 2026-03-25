Pelegrín: medidas de Abinader no deben sorprender

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo criticó la falta de previsión del Gobierno ante la crisis internacional generada por el conflicto en Irán y advirtió que sus efectos en la economía nacional pudieron evitarse con decisiones oportunas. No obstante, afirmó que la improvisación de las autoridades no le sorprende.

Al hablar en una rueda de prensa, dijo que la respuesta del país ante los escenarios internacionales ha sido tardía y reactiva, pese a que estos ya se advertían desde hace tiempo. Por ello, demandó la implementación de medidas estructurales sin demora.

Castillo reiteró que la situación actual requiere soluciones inmediatas, al afirmar que “el país no necesita advertencias; necesita respuestas”.

En ese sentido, sostuvo que el alza en los combustibles y el costo de la vida obliga a las autoridades a implementar acciones más concretas

Planteó que el Gobierno debe avanzar en la exploración y explotación de hidrocarburos en zonas como la Bahía de Ocoa, al tiempo que recomendó implementar compras consolidadas de combustibles y aplicar de manera efectiva la ley de energías renovables, incluyendo el uso de biocombustibles, entre otras medidas.

Castillo insistió en que la crisis no podrá resolverse sin decisiones firmes y sin enfrentar los intereses que, según denunció, han frenado encontrar soluciones determinantes para la seguridad energética y alimentaria nación.