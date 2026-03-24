Luis Abinader se reúne con su Emmanuel Macron quien ratifica apoyo al sistema integrado de transporte en RD

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París, Francia. -El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras recibir este martes al presidente dominicano Luis Abinader en el Palacio del Elíseo, expresó que desde hace 20 años, Francia es el socio preferente de la República Dominicana en el ámbito de las infraestructuras y del transporte urbano.

En su cuenta de X, el jefe de Estado francés agregó que “la República Dominicana también es para nosotros un socio clave frente a los desafíos globales, en particular en la lucha contra el sargazo, que afecta gravemente al Caribe”, reiterando además al presidente Abinader el apego de Francia a esta relación sólida y de confianza.

En sus palabras, Macron agregó que ambos países han desarrollado una importante cooperación en materia de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Durante la exitosa reunión bilateral en la cual, Macron reiteró su apoyo al proyecto del Monorriel de Santo Domingo y el plan integral del transporte del Gran Santo Domingo.

En el marco de este diálogo se informó que los trabajos para la construcción del monorriel estarían iniciando en el transcurso de la próxima semana, con financiamiento a través del Tesoro y de la Agencia Francesa de Desarrollo en condiciones preferenciales.

La referida obra, cuya adjudicación concluye este miércoles 25, se extenderá por 12 kilómetros y unirá el Distrito Nacional y Santo Domingo Este en pocos minutos.

Se trató de un tercer encuentro entre ambos presidentes, que se desarrolló en un ambiente de evidente aprecio, respeto y empatía.

Tras ser recibido con los honores correspondientes, el presidente Luis Abinader se dirigió, junto an Emmanuel Macron, al interior del palacio, donde además volvieron a tratar el tema de la pacificación y democratización de Haití. Asimismo, tocaron el tema de la guerra de Irán y mostraron su preocupación por la situación en esa región.

El presidente Abinader estuvo acompañado por el canciller Roberto Álvarez, los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Educación, Luis Miguel De Camps; la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental; Esther Abinader, hija del mandatario, el embajador en Francia, David Puig, y Eilyn Beltrán.

El desarrollo de estos encuentros bilaterales consolida la confianza en República Dominicana como socio confiable y permite estrechar lazos y fortalecer el diálogo, la cooperación internacional y la solidaridad, reafirmando el compromiso con una diplomacia activa y constructiva, que, de manera conjunta, permita enfrentar los desafíos globales y alcanzar objetivos comunes.

Colaboración de Francia a RD en materia de transporte

Durante años, Francia ha sido un gran colaborador en el ámbito de las infraestructuras

en el país, trabajando mano a mano para fortalecer la movilidad y el transporte sostenible, con proyectos como la construcción y extensión del Metro y Teleférico de Santo Domingo que se traducen en mejor calidad de vida para los ciudadanos, acortando distancias y ahorrando tiempo y recursos económicos.

Los aportes realizados por la nación francesa van desde el financiamiento, diseño y la construcción de infraestructuras, hasta el suministro de material rodante y tecnología de última generación al contar con empresas de gran capacidad y experiencia en materia de transporte y movilidad.

Gobierno Abinader encabeza transformación histórica de la movilidad en RD

El gobierno del presidente Luis Abinader impulsa la mayor transformación de la movilidad en la historia del país, con obras que conectan comunidades y desarrollan un sistema de transporte público integrado y sostenible, destacándose la integración de los sistemas Metro, Teleférico y Monorriel en Santo Domingo y Santiago.

Hoja de Ruta de Cooperación 2025-2027 con Agencia Francesa de Desarrollo

En marzo de 2025, el Gobierno dominicano y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) firmaron la Hoja de Ruta de Cooperación 2025-2027, para impulsar el desarrollo económico y social en el país a través de una serie de programas y proyectos en sectores clave para la transición social y ecológica, como transporte, desarrollo urbano, clima, biodiversidad, educación, agua y saneamiento, salud, gobernanza y energías renovables, entre otros.

En ese momento, el canciller dominicano Roberto Álvarez dijo que “en los últimos 27 años, la AFD ha contribuido de manera significativa al avance de proyectos alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo y con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenibles) de Naciones Unidas”.

También recordó que en el marco de la firma de la Hoja de Ruta 2021-2023, la AFD tuvo un papel fundamental en iniciativas como la construcción y extensión del Metro y el Teleférico de Santo Domingo, el Plan Sierra para la reforestación en la Cordillera Central y otros.

Primeros encuentros entres Abinader y Macron

Los dos primeros encuentros entre ambos mandatarios ocurrieron en 2023 y 2025. El pasado año, abordaron el interés del Gobierno francés de financiar el Tren Metropolitano de Santo Domingo y el plan integral del transporte del Gran Santo Domingo, colaboraciones en materia de seguridad y defensa y problemáticas como el sargazo y la crisis en Haití, en el marco de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, en Niza (UNOC-3). Otro breve encuentro se produjo en julio de 2023 durante la Cumbre de la Unión Europea-CELAC, en Bruselas, Bélgica.