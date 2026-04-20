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Conozca los nombres de los huracanes de la temporada 2026
La lista fue difundida por el Centro Nacional de Huracanes como parte de su sistema rotativo de denominación.
La temporada de huracanes 2026 ya tiene definidos los nombres que se asignarán a los sistemas tropicales que se formen en el Atlántico.
La lista fue difundida por el Centro Nacional de Huracanes como parte de su sistema rotativo de denominación.
Cada año, estos nombres permiten identificar de manera rápida y efectiva a tormentas y huracanes, facilitando la comunicación de alertas y medidas de prevención entre autoridades y la población.
Para este 2026, la lista incluye nombres tanto femeninos como masculinos, siguiendo el orden alfabético.
Entre ellos figuran:
- Arthur
- Bertha
- Cristobal
- Dolly
- Edouard
- Fay
- Gonzalo
- Hanna
- Isaias
- Josephine
- Kyle
- Leah
- Marco
- Nana
- Omar
- Paulette
- Rene
- Sally
- Teddy
- Vicky
- Wilfred
En caso de que se produzcan más de 21 ciclones tropicales, las tormentas adicionales tomarán nombres de una lista alternativa aprobada por la OMM.