Conozca los nombres de los huracanes de la temporada 2026

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La temporada de huracanes 2026 ya tiene definidos los nombres que se asignarán a los sistemas tropicales que se formen en el Atlántico.

La lista fue difundida por el Centro Nacional de Huracanes como parte de su sistema rotativo de denominación.

Cada año, estos nombres permiten identificar de manera rápida y efectiva a tormentas y huracanes, facilitando la comunicación de alertas y medidas de prevención entre autoridades y la población.

Para este 2026, la lista incluye nombres tanto femeninos como masculinos, siguiendo el orden alfabético.

Entre ellos figuran:

Arthur Bertha Cristobal Dolly Edouard Fay Gonzalo Hanna Isaias Josephine Kyle Leah Marco Nana Omar Paulette Rene Sally Teddy Vicky Wilfred

En caso de que se produzcan más de 21 ciclones tropicales, las tormentas adicionales tomarán nombres de una lista alternativa aprobada por la OMM.