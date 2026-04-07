Perdieron a su hija y ahora crían a su nieto: la historia más conmovedora del Jet Set

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En medio del dolor que dejó la tragedia del Jet Set, convirtió nueva vez en padres a dos abuelos quienes tras perder a su hija, Ibelice Brea de los Santos, y a su yerno, Radhamés Marte, hoy encuentran fuerzas para seguir adelante criando a su nieto Justin, de tan solo 7 años.

La pérdida llegó de forma inesperada, arrancando de sus vidas no solo a una hija, sino la tranquilidad de un hogar que cambió para siempre.

Sin embargo, en medio de la oscuridad, quedó una luz: un niño que ahora se ha convertido en el motor de su existencia.

Así lo describen sus abuelos adoptivos Fabiola de los Santos y Manuel Brea, quienes con esmeran tratan de darle un mejor porvenir.

Ibelice Brea de los Santos y Radhamés MarteEl Informe con Alicia Ortega

“Una alegría… el primer día que me lo presentó por teléfono, cuando yo estaba en Estados Unidos. Ella me dijo: ‘Mami, mira el niño’, y yo lo vi con esos ojos tan brillantes”, recuerda con emoción la abuela.

Por su parte, Manuel rememora el amor incondicional que su hija sentía por el pequeño: “Lo trataba con mucho cariño, como si fuera dos veces su madre biológica. Lo amaba, lo cuidaba… esa era su vida”.

Tras la tragedia, tomaron una decisión que cambiaría su destino: dejar todo atrás para hacerse cargo del niño.

“Producto de que los perdimos a ellos, el niño estaba prácticamente solo. Decidimos olvidarnos de todo lo que teníamos y hacernos cargo del muchacho. No había otra salida”, expresó el abuelo.

La última vez que la vio con vida



Ibelice y FabiolaEl Informe con Alicia Ortega

Uno de los recuerdos más dolorosos para la familia fue la última vez que vieron a su hija con vida.

“Yo siempre me entraba al celular y la vi con su manito bailando y me vino un pensamiento como un dolor en el corazón y un desencanto que ella no pude dormir”, dijo.

Cuando encontraron el cuerpo de su hija y nuero lo encontraron abrazados.

El temor de que Justin pase por otra pérdida

JustinEl Informe con Alicia Ortega

Hoy, además del duelo, enfrentan un nuevo temor: el futuro de Justin.

Debido a su avanza edad, él tiene 77 y su esposa 76, los abuelos temen no poder acompañarlo el tiempo suficiente.

La ayuda que solicitan al Gobierno

Luis Abinader y Raquel Arbaje .

Ante esta situación, hacen un llamado a las autoridades. Solicitan apoyo económico del Gobierno que garantice la estabilidad del menor hasta que alcance la mayoría de edad.

Asimismo, piden a la primera dama, Raquel Arbaje, gestionar una beca para Justin en el colegio Canaán, en San Cristóbal, que le permita completar sus estudios primarios y secundarios.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en El Informe con Alicia Ortega.

Se recuerda que al menos 130 niños quedaron huérfanos tras la tragedia.