Tragedia
Perdieron a su hija y ahora crían a su nieto: la historia más conmovedora del Jet Set
En medio de la oscuridad, quedó una luz: un niño que ahora se ha convertido en el motor de su existencia.
En medio del dolor que dejó la tragedia del Jet Set, convirtió nueva vez en padres a dos abuelos quienes tras perder a su hija, Ibelice Brea de los Santos, y a su yerno, Radhamés Marte, hoy encuentran fuerzas para seguir adelante criando a su nieto Justin, de tan solo 7 años.
La pérdida llegó de forma inesperada, arrancando de sus vidas no solo a una hija, sino la tranquilidad de un hogar que cambió para siempre.
Sin embargo, en medio de la oscuridad, quedó una luz: un niño que ahora se ha convertido en el motor de su existencia.
Así lo describen sus abuelos adoptivos Fabiola de los Santos y Manuel Brea, quienes con esmeran tratan de darle un mejor porvenir.
“Una alegría… el primer día que me lo presentó por teléfono, cuando yo estaba en Estados Unidos. Ella me dijo: ‘Mami, mira el niño’, y yo lo vi con esos ojos tan brillantes”, recuerda con emoción la abuela.
Por su parte, Manuel rememora el amor incondicional que su hija sentía por el pequeño: “Lo trataba con mucho cariño, como si fuera dos veces su madre biológica. Lo amaba, lo cuidaba… esa era su vida”.
Tras la tragedia, tomaron una decisión que cambiaría su destino: dejar todo atrás para hacerse cargo del niño.
“Producto de que los perdimos a ellos, el niño estaba prácticamente solo. Decidimos olvidarnos de todo lo que teníamos y hacernos cargo del muchacho. No había otra salida”, expresó el abuelo.
La última vez que la vio con vida
Uno de los recuerdos más dolorosos para la familia fue la última vez que vieron a su hija con vida.
“Yo siempre me entraba al celular y la vi con su manito bailando y me vino un pensamiento como un dolor en el corazón y un desencanto que ella no pude dormir”, dijo.
Cuando encontraron el cuerpo de su hija y nuero lo encontraron abrazados.
El temor de que Justin pase por otra pérdida
Hoy, además del duelo, enfrentan un nuevo temor: el futuro de Justin.
Debido a su avanza edad, él tiene 77 y su esposa 76, los abuelos temen no poder acompañarlo el tiempo suficiente.
La ayuda que solicitan al Gobierno
Ante esta situación, hacen un llamado a las autoridades. Solicitan apoyo económico del Gobierno que garantice la estabilidad del menor hasta que alcance la mayoría de edad.
Asimismo, piden a la primera dama, Raquel Arbaje, gestionar una beca para Justin en el colegio Canaán, en San Cristóbal, que le permita completar sus estudios primarios y secundarios.
Estas declaraciones fueron ofrecidas en El Informe con Alicia Ortega.
Se recuerda que al menos 130 niños quedaron huérfanos tras la tragedia.