“Lo perdimos todo”: el drama de las familias afectadas por las lluvias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Decenas de familias en El Nazareno en Los Alcarrizos están este viernes asustando de que continúen las fuertes lluvias que se registraron recientemente en Santo Domingo, las cuales provocaron el desbordamiento del arroyo Lebron y la perdida de sus ajuares.

“Mi televisión y mis trastes, todo se me dañó…. Las autoridades vienen, recogen un poco y se van por ahí mismo y nadie hace nada”, con gran impotencia así narró Antonia Mercedes la situación de su hogar.

Igual percance le sucedió a Olga Santos quien dijo “que tiene todas sus pertenencias en la calle a ver si se puede recuperar algo, yo ni sé donde voy a dormir hoy”.

“Si siguen las aguas tenemos que irnos a dormir para otro lado y dejar todo botado porque nada sirve”, añadió.

“Tengo todos los trates mojado, demasiada agua cayó”, dijo Martha Coldero.

Imágenes de casas destruidas

Lo que hará el Gobierno con familias afectadas por fuertes lluvias

El presidente Luis Abinader dispuso el pasado miércoles una serie de medidas para acudir en auxilio de las familias afectadas por las fuertes lluvias, durante su visita al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para conocer de primera mano los daños provocados por las inundaciones que han impactado principalmente al Gran Santo Domingo y otras localidades del país.

El mandatario informó que desde tempranas horas el Gobierno ha activado una respuesta integral para mitigar los efectos de las lluvias, con especial atención en la protección de la vida humana.

“Desde esta madrugada estamos movilizando el Gobierno, especialmente en el Gran Santo Domingo, con todos los organismos que componen el COE, principalmente para la prevención y proteger las vidas humanas, y luego también la parte material”, expresó.

El mandatario explicó que, a través de la Dirección de Asistencia Social y Comunitaria (Dasac), se están distribuyendo ayudas en alimentos, tanto alimentos calientes como alimentos crudos a las personas afectadas. "También vamos a ayudar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, a aquellas familias en estado vulnerable que han sufrido daños, especialmente en el Gran Santo Domingo”.

COE

Asimismo, precisó que las zonas más impactadas han sido el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Norte, donde se han registrado lluvias e inundaciones. “Estaremos atentos. El Gobierno está movilizado para atender cualquier situación que se presente”, aseguró.

En tanto, el director del COE, mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, informó que se mantienen niveles de alerta en varias provincias del país debido a las lluvias registradas.

“El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene un nivel de alerta amarilla para Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. En alerta verde continúan Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, La Altagracia, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Duarte, en especial el Bajo Yuna, y La Vega”, indicó.

Explicó que, según el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las lluvias continuarán, aunque con menor frecuencia en el Gran Santo Domingo, desplazándose hacia la zona oeste del país, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia y Azua.

COE

En ese sentido, exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales.

“Le pedimos a la población, en las zonas alertadas y en el resto del país, dar un estricto seguimiento a los informes del Indomet y a los lineamientos de los organismos de protección civil”, manifestó.

Asimismo, señaló que el Gobierno mantiene activa la respuesta ante las afectaciones registradas.

“El Gobierno central, por disposición del señor presidente de la República, está dando respuesta mediante el levantamiento de daños y análisis de necesidades en el Distrito Nacional y en Santo Domingo Oeste, donde se han presentado mayores situaciones, así como en Los Alcarrizos y otras zonas afectadas por inundaciones urbanas”, expresó.

Finalmente, aseguró que las acciones de asistencia continúan en desarrollo, al destacar que la mano amiga del Gobierno no se hace esperar y que se continúa dando respuesta y levantando información sobre las necesidades de las poblaciones afectadas.