Periodista considera IA es un riesgo para credibilidad informativa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Randy Jiménez Batista

El escritor y periodista venezolano Boris Muñoz advirtió ayer que la inteligencia artificial representa un riesgo para la credibilidad informativa, debido a la proliferación acelerada de contenidos generados por usuarios muchas veces alejados del servicio público que debe caracterizar a los medios de comunicación.

Así mismo, alertó sobre el peligro de imágenes creadas por la manipulación de inteligencia artificial, que pueden desacreditar la verdad hasta el punto de que la sociedad dude todo.

Muñoz también abordó las características del nuevo ecosistema informativo, marcado por la velocidad instantánea de la información, la eliminación de barreras tecnológicas y una creciente fragmentación de audiencias.

“El ecosistema informativo atraviesa un colapso en la definición de la agenda pública, ya que esta no es marcada únicamente por los medios de comunicación tradicionales, sino también por plataformas digitales e influencers, impulsados por sistemas de recompensa algorítmica que privilegian contenidos ágiles”, afirmó al dictar la charla “La guerra por atención: medios e inteligencia artificial en Venezuela”.

Periodistas relegados

En la conferencia, habló de la reciente aparición pública de la política venezolana María Corina Machado como ejemplo del profundo cambio que atraviesa el ecosistema mediático global: los periodistas, fueron relegados, mezclados con creadores de contenido, influencers y comunicadores digitales de plataformas (TikTok e Instagram).

Muñoz vino invitado por la Fundación El Demócrata, cuyo presidente, Francisco Tavárez, destacó que tiene una reconocida experiencia en The New York Times y conoce la realidad latinoamericana y cómo el periodismo ha evolucionado frente a la inteligencia artificial, considerada tanto un desafío como una fortaleza para los medios de comunicación.