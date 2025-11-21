Periodista del periódico Hoy denuncia agresión de motorista, solicita ayuda para su localización

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La periodista Lily Luciano, del periódico Hoy, denunció haber sido víctima de una agresión por parte de un motorista en las inmediaciones del medio de comunicación, en Santo Domingo, la tarde del viernes 21 de noviembre de 2025, pasadas las 2 de la tarde. Según relató, el individuo la impactó el vehículo en el que viajaba junto a otra persona, saliendo del medio impreso, y digital.

Luciano explicó que, mientras el conductor del vehículo, intentar avanzar para reportar lo ocurrido, el agresor se colocó detrás del vehículo y lanzó varias piedras, rompiendo cristales lateral y trasero.

En medio del caos, la periodista resultó impactada por una de las pedradas, mientras otro automóvil estacionado también sufrió daños. Testigos señalaron que el hombre continuó arrojando objetos pese a los llamados de la gente para que se detuviera.

De acuerdo con el testimonio, el motorista llegó a exigir RD$2,500 para “dejar el asunto así”, mostrando una actitud violenta y amenazante.

Ante la situación, los afectados optaron por retirarse para evitar mayores consecuencias. El agresor finalmente se marchó del lugar, dejando tras de sí un ambiente de tensión y vehículos dañados.

La periodista solicitó apoyo para identificar al responsable y reiteró la necesidad de que las autoridades actúen frente a este tipo de hechos, que ponen en riesgo tanto a ciudadanos como a trabajadores de la prensa.