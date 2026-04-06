Piden declarar en rebeldía a la madre de los hermanos Espaillat

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La defensa de los familiares de uno de los fallecidos en la tragedia del Jet Set, solicitaron este lunes al juez de la Instrucción Raymundo Mejía, declarar en rebeldía a la señora Ana Grecia López, madre de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, por no asistir a audiencia, no obstante haber sido citada como imputada.

La petición la hicieron los abogados Jorge Lora Castillo, José Almonte Diloné y Jorge Lora Olivares, quienes presentaron una querella en contra de la señora López, en representación de la esposa e hijos de Ramón Osiris Blanco Castillo, fallecido tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de marzo del 2025.

Los juristas buscan incluir a López en el expediente acusatorio abierto contra sus hijos Antonio y Maribel Espaillat, y establecer responsabilidad civil y penal también a ella, en su calidad de representante de la Sociedad Inversiones E y L, S.R.L., operadora del centro de diversión donde se produjo la tragedia que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y alrededor de 100 lesionadas, según el Ministerio Público.

Abogados Jorge Lora Castillo, José Almonte Diloné y Jorge Lora Olivares

Justificaron su pedimento de declaratoria en rebeldía de la señora López conforme lo establecido por el artículo 101 del Código Procesal Penal (CPP), a los fines de no retrasar la audiencia del proceso.

El juez Timoteo decidió dejar sobre la mesa todos los pedimentos hechos por las partes hasta el próximo día 20 de abril en curso, cuando dijo, los fallará.