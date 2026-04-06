Unos 60 querellantes siguen en acción penal contra los hermanos Espaillat, según abogado

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De las cientos de personas afectadas por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril de 2025, apenas unos 60 querellantes mantienen activa la acción penal contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, a quienes el Ministerio Público acusa de homicidio involuntario y de golpes y heridas involuntarias.

Así lo reveló este lunes el abogado de varios querellantes, Carlos Salcedo, quien precisó que no todos los afectados formalizaron querellas y que otros han optado por acuerdos económicos y desistimientos.

“Yo no tengo el cómputo exacto, pero todavía deben haber unos 60 aproximadamente que están incorporados al proceso. Acuérdate que no todo el mundo se querelló, que no le ha interesado por razones que nosotros desconocemos: unas personas porque no tienen interés económico en el asunto, lo que califica, diríamos, su participación; y otros porque simplemente no quieren revictimizarse o vivir de nuevo ese episodio en un trauma judicial. El trauma es propio de un proceso judicial”, manifestó el jurista.

Salcedo explicó que, del total de al menos 190 personas que resultaron heridas durante la tragedia, una parte significativa optó por querellarse o demandar por la vía civil, por lo que sus casos no se conocen en la jurisdicción penal.

“Aquellos que decidieron irse por el tribunal civil ordinario, las cámaras civiles del Distrito Nacional, tienen todo el derecho de hacerlo de manera separada… No buscan, en este caso, la culpabilidad, sino que haya una falta, que haya un daño y que haya una relación causal entre el daño causado y la persona que finalmente, en este caso, ha sido lesionada, y que ellos son responsables de esa situación, en este caso los hermanos Espaillat”, dijo.

Es "imposible" que los hermanos Espaillat eviten sanción

El abogado Carlos Salcedo también destacó que, ante la gravedad de los hechos que se les imputan a los hermanos Espaillat, resulta jurídicamente imposible que estos se libren de una sanción penal por homicidio involuntario.

Salcedo sostuvo que, acorde con las pruebas presentadas hasta el momento durante el proceso judicial, existían señales técnicas claras y advertencias previas sobre el estado de la edificación que fueron ignoradas por los administradores.

“Es imposible de que se libren de una sanción de esa naturaleza, porque ahí lo que el juez o los jueces van a determinar son dos cosas: primero, la previsibilidad del resultado; si eso era evitable… Es decir, si los hermanos Espaillat, en atención a sus deberes de administradores del establecimiento y de dueños del establecimiento, de gestores del negocio, podían evitar ese resultado. Había señales claras de que había que prevenir el daño, había señales técnicas clarísimas, advertencias previas de que había un problema”, pronunció el defensor.

“Y el segundo elemento de determinar en el proceso para ese nivel de culpabilidad es el nexo causal, si esa conducta, en este caso de los imputados, es lo suficientemente fuerte para poder normativamente vincularlos a ellos con ese resultado, y esos dos elementos son, para todo el mundo, no hay que ser abogados, evidentes, que los vinculan a ellos en la necesidad de haber prevenido, de haber evitado ese daño tan lacerante para la sociedad dominicana y para todas las víctimas y lesionados”, añadió.

Las declaraciones del letrado fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa matutino El Día, que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.