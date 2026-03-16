Sectores de Boca Chica que no tienen luz y el motivo

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La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEEste) informó que varios circuitos que suplen energía a sectores del municipio de Boca Chica han estado presentando interrupciones desde la noche de ayer, debido a una falla registrada en la Subestación Boca Chica.

De acuerdo con el informe técnico, la situación se originó tras la salida automática del interruptor lado de baja transformador de potencia T01 de dicha subestación, lo que ha impactado temporalmente el suministro eléctrico en diversas comunidades del área.

Entre los sectores afectados se encuentran: Club Miramar, El Cruce de Jubey, La Malena, Respaldo Las Américas, Sueño Caribeño, Ciudad Caribe, Guayacanes (sector Los Bancos), Azucenas, Cristo Rey, Los Jardines, Coquitos Boca Chica, Bella Vista, Monterrey, Altos de Monterrey, Proyecto Europa, El Mesías (Alto de Chavón), Costa Blanca, Los Tanquesitos, Residencial Mar del Rey, Residencial Marina Garden, Tierra Alta, Boca Chica, Andrés, Batey Andrés, El Brisal (Brisas de Caucedo), El Higo, Jerusalén, Los Unidos–La Caleta, María Estela, Miramar I, Residencial Panamericano, San Andrés Country Club, Brisas de Caucedo, Invi CEA, La Ceiba, Monte Adentro de La Caleta, Mi Hogar Invi y la Zona Franca La Bobina.

EDEEste indicó que brigadas técnicas especializadas se encuentran trabajando de manera continua desde que se presentó la incidencia, realizando las maniobras y evaluaciones necesarias para corregir la falla y restablecer el servicio eléctrico de forma definitiva en el menor tiempo posible.

La empresa agradece la comprensión de los clientes afectados mientras se ejecutan los trabajos para normalizar el suministro eléctrico en la zona.